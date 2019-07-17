طريقة عمل ريش بالعسل

الريش من الأكلات المطبخ الأوروبي، التي يتناولها الشرقيون كذلك، مع أنواع المحشي المختلفة، والشوربة، وتقدم ساخنة مع السلطة، ويقدم موقع "هن" طريقة تحضير الريش الضاني بالعسل. المقادير 6 ريش ضاني 2 ملعقة كبيرة روزماري فريش مفروم ملعقة كبيرة روزماري مجفف 3 ملعقة كبيرة عسل أبيض 2 فص ثوم شرائح Advertisements 1/2 كوب مرق ملعقة كبيرة خل عنب أبيض طريقة التحضير تخلط كل مكونات التتبيلة ويتبل بها اللحم مع 1/2 كوب من المرق. ترص عالريش في صينية الفرن ويدخل لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة 200. يقدم ساخنا. ​

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