نصائح لمنع تكسير الأظافر

هناك طرقًا يمكنك من خلالها منع أظافرك من الانقسام في المقام الأول، أو منع تكسيرها، ولكن في حالة حدث هذا الكسر لا يوجد ما يمنعه.

فيما يلي بعض النصائح لمنع تقسيم الأظافر

النظافة

يجب الحفاظ على أظافرك نظيفة وصحية.

الماء

الامتناع عن إبقاء يديك أو قدميك في الماء لفترات طويلة.

المرطب

استخدام مرطب على أظافرك والبشرة، مهم جدا لصحة الأظافر.

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منتجات عناية بالأظافر

يمكن استخدام منتجات تصلب الأظافر إذا لزم الأمر.

ابتعدي عن أظافرك

تجنبي عض أو إزالة الجلد الموجود حول أظافرك.

الأسيتون

يجب الامتناع عن استخدام مزيل طلاء الأظافر.

التغذية

في حالة كانت أظافرك تعاني من ضعف شديد، تناولي المكملات الغذائية مثل البيوتين بإذن من الطبيب.

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