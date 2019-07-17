أريانا غراندي تتألَّق في حملتها الأولى مع "جيفنشي"

بدأت المغنيّة العالمية أريانا غراندي، مهامها رسميًا كوجهٍ إعلانيٍ جديد للعلامة التجارية الفرنسية "جيفنشي"؛ إذ أُطلقت الحملة الأولى لها مساء أمس، بعد أيامٍ من نشر غراندي إعلانًا تشويقيًا يخصُ الحملة، عبر حسابها الخاص على إنستغرام.

ونشرت غراندي، عددًا من الصور، من توقيع مصور الموضة البريطاني الشهير، كريج ماكدان، استطاع من خلالها ماكدان، الحفاظ على تقاليد الدار في التقاط الصور، وهي الطريقة التي يفضلها أيضًا مؤسس الدار" هوبير دي جيفنشي".

وارتدت غراندي في الحملة التي تحمل اسم "Arivenchy"، عددًا من القطع، كانت جميعها من مجموعة خريف وشتاء 2019 الخاصة بالدار، أبرزها، فستان مطوي منقوش بالأزهار، وسترةٌ خضراء، وحقيبةٌ جلدية باللون البنّي من ستايل الـ "Vintage" ذات حزامٍ جلديٍ عريض، وإطلالةٌ مسائيةٌ رائعة، فيما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان، مع رسمة الآيلاينر العريضة، في جميع صورها.

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وعن سبب اختيار غراندي، كوجهٍ إعلاني للحملة، قالت "جيفنشي" في بيانٍ صحفيٍ لها: "إنَّ غراندي تجسد بشكلٍ طبيعي، روح نساء جيفنشي، بالقسوة والكرم والذكاء الخفيف، وكلها مغطاةٌ بلمسةٍ من الغموض".

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فيما أبدت غراندي امتنانها للدار على اختيارهم لها، إذ قالت: "لطالما كنتُ مُعجبةً بتصاميم دار جيفنشي، وأصبحت الآن جزءًا من هذه العائلة".

وأضافت غراندي، "أحب هذه الملابس، بالإضافةِ إلى الثقة والسرور اللذين يجلبهما الأشخاص الذين يرتدونها، ليس فقط الملابس الخالدة والجميلة ، لكنني فخورة بالعمل مع علامة تجارية تجعل الناس يشعرون بالاحتفال بسببهم".

ومنذ نشر الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشار مستخدمو تويتر، إلى أنَّ أسلوب الظلال المعتمد في الصور، وبعض نظرات غراندي في بعض الصور، مستوحيان من صورٍ للنجمة الراحلة، أودري هيبورن، في إحدى حملاتها الإعلانية للدار.

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