بشرتك حساسة؟ هذا المنظف يناسبك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ
حذرت مجلة "Elle" الألمانية المرأة صاحبة الجافة والحساسة من استخدام مستحضرات التنظيف المحتوية على الكحول؛ نظرا لأنها تتسبب في تهيج البشرة، ومن ثم تتعرض البشرة للاحمرار والشد وتظهر بها البثور والقشور.
وبدلا من ذلك، تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال باستخدام حليب التنظيف “Milk Cleanser”؛ حيث إنه يعمل على تنظيف بشكل عميق، ولكن برقة ونعومة في الوقت ذاته بفضل قوامه الكريمي، ما يجعله مثاليا للبشرة الجافة والحساسة. كما يعمل حليب التنظيف على ترطيب البشرة ويمنحها ملمسا مخمليا.
وعن كيفية الاستعمال، أوضحت "Elle" أنه يتم وضع كمية صغيرة من المنظف في راحة اليد أو على قطعة من القطن، ثم تدليك البشرة بها لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية، ثم ترك المنظف على البشرة لفترة قصيرة حتى يؤتي مفعوله، ثم مسحه بواسطة قطعة من القطن أو شطفه بماء فاتر.
وبهذه الطريقة يمكن إزالة بقايا المكياج الكثيفة بشكل يحافظ على البشرة الجافة والحساسة ويحميها من التهيج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.