أسرار تنسيق الدانتيل.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يتربع الدانتيل على عرش الموضة النسائية في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة فخمة تنطق بالرقة والأنوثة. ويتطلب تنسيق الدانتيل حسا عاليا للحصول على مظهر أنيق بدون تكلف أو مبالغة.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية كاتارينا شتارلاي أن الدانتيل يمتاز بطابع فخم ورومانسي، كما أنه يشيع إحساسا بالخفة يناسب أجواء الصيف، فضلا عن مظهره الجريء، الذي يبوح بأنوثة المرأة.

ملابس رياضية

ومن جانبها أضافت مستشارة المظهر الألمانية آنيته هيلبيش أن الدانتيل يقتحم إطلالة الحياة اليومية هذا الموسم من بوابة الملابس الرياضية؛ حيث إنه يزين على سبيل المثال التيشيرتات المخططة.

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وبدورها أشارت مستشارة المظهر الألمانية ماريا هانز إلى أن تنسيق الدانتيل يحتاج إلى حس عال وذوق رفيع تجنبا للمبالغة والتكلف، موضحة أنه ينبغي الاكتفاء بقطعة واحدة تتألق بالدانتيل كتوب مثلا، على أن يتم تنسيق التوب مع سروال جينز.

إطلالة العمل

وأضافت هانز أنه يمكن ارتداء الدانتيل في العمل أيضا، ولكن بشروط؛ حيث ينبغي أن يكون الدانتيل تحته بطانة قماشية، كي لا يكون كاشفا للجسم، في حين يجوز الاستغناء عن البطانة إذا كان الدانتيل يزين الأذرع والأكتاف مثلا.

ومن المهم أيضا لإطلالة العمل ألا يتم تنسيق الدانتيل مع أية نقوش باستثناء نقوش الزهور؛ نظرا لأن نقوش الدانتيل عادة ما تجسد الزهور والأغصان.