"دور المرأة العربية في التنمية المستدامة".. مؤتمر بالقاهرة في أغسطس المقبل

يعقد الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة، المؤتمر الدولي الخامس بعنوان "دور المرأة العربية في التنمية المستدامة"، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة السياحة ووزارة الاستثمار، في الفترة من 1 إلى 4 أغسطس المقبل بمدينة القاهرة، حسبما أكد الدكتور شريف الطحان رئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة، خلال تصريحاته لبرنامج "همزة وصل"، على "الفضائية المصرية".

وأضاف "الطحان" أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء نظرة على الأداء العام للمرأة في المنطقة العربية وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل التجارب وتعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية، مؤكدًا أن من المقرر حضور شخصيات كبيرة على المستوى الدولي وحضور نماذج مشرفة من المرأة العربية في جميع المجالات ومن مختلف الدول العربية.

وأوضح أنه سيتم تكريم أفضل امرأة عربية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة لتكريم وزيرات مصر، حيث إن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على دور المرأة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المسـتدامة يرتكز في جوهره على تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين وكفالة تمتع الجميع بذات الحقوق بما يضمن للنساء تفعيل طاقتهن الكامنة في إطار من الكرامة والمساواة، وضمان مشاركتهن الكاملة في تعزيز الأمن والسلم.

وأشار إلى أن أهم محاور المؤتمر تركز على دور المرأة العربية الفعال لتحقيق التنمية المستدامة وأن المرأة شريك أساسي في تنفيذ التنمية على الأرض وحقوق المرأة في الدساتير العربية ودورها في ريادة وقيادة الأعمال، ومن المفترض أن تشهد فعاليات المؤتمر تقديم مداخلات من سيدات عربيات بارزات عن تجاربهن "التحديات والإنجازات" في مواقع صنع القرار، بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة حول دور سيدات الأعمال العربيات، وفرص وإمكانات التحرك في اتجاه المسؤولية الاجتماعية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

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