طليقة ماجد المصري تنشر صور زفافهما القديمة.. والفنان يغازل زوجته الحالية

حالة من الجدل، أثارتها الفنانة منى إش إش، وذلك بعدما قررت نشر صورة من حفل زفافها، على طليقها الفنان ماجد المصري، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، حول تلك الصورة، وما مناسبتها، أو المقصود بها، خاصة أن "المصري" متزوج بالفعل من سيدة أخرى حاليًا.

لترد منى عقب هذا الجدل، موضحة أنها تتحدث عن حياتها الفنية، وأنه من الأفضل أن يفصل الجمهور بين الحياة الفنية والشخصية، الأمر الذي لم يمر مرور الكرام على الفنان ماجد المصري الذي قرر بدوره الرد عليها من خلال توجيه رسالة رومانسية لزوجته الحالية.

ويرصد "هُن" القصة الكاملة، التي بدأتها صورة قديمة، وأنهتها رسالة.

صور من الذكريات تثير الجدل

قررت الفنانة منى إش إش، نشر صور من حفل زفافها على طليقها ماجد المصري، ظهرت من خلالها بفستان الزفاف الأبيض، كما تألق الأخير، ببدلة سوداء "لامعة"، مع اعتمادهما على تسريحات شعر قديمة، كانت تتلاءم مع الموضة حينها، مُعلقة: "قريبا إن شاء الله قصة حب وكفاح للدويتو الشهير (منى وماجد) منى إش إش وماجد المصري".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، حيث علق أحدهما: "أجمل دويتو وأجمل كابلز يا ريت والله يبقى أسعد خبر"، وتابع الآخر: "وإحنا مستنيين يا جميل قصة الحب الجميلة".

في حين انتقدها البعض على هذا التصرف، فعلق أحدهما: "يعني هو متجوز دلوقتي، وله أسرة وحضرتك أكيد في السنين اللي فاتت عملتي حاجات كتير اكتبي عنها".

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منى ترد على منتقديها

قررت "إش إش" الرد على منتقديها، بسبب الصورة التي نشرتها، من خلال مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "الناس اللي مش عايزاني أكتب قصة حياتي افصلوا بين الدويتو وبين إنه ماجد زوجي السابق".

وتابعت: "أنا هكتب قصة حياتي الفنية التي هزت أرجاء الوطن العربي، في وقت التسعينيات كنا أكبر وأقوى دويتو، وكنا الدويتو الوحيد الموجود في الوطن العربي، ووقتها كثير حاولوا يقلدونا ومعرفوش".

ماجد المصري يرد بطريقته

بطريقته الخاصة، قرر ماجد، عدم التعليق أو الالتفات للأمر، حيث نشر عبر حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته الحالية، رانيا أبو النصر، مُعلقًا: "نور عيني وحياة قلبي إنت الحب الكبير الأول والأخير، ربنا ما يحرمني منك أبدًا".

وكان ماجد احتفل مؤخرًا، بزفاف ابنه "أحمد" على مهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق، داخل منتجع سياحي شهير على شاطئ مدينة العلمين الجديدة، بحضور نجوم الفن، أبرزهم المنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر والإعلامية بوسي شلبي ومنى إش إش والدة العريس، بالإضافة إلى عدد كبير من أصدقاء العروسين.

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