احذر تنظيف نظارتك الشمسية من الرمال باستخدام المنشفة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
تتعرض النظارة الشمسية خلال الرحلات الصيفية الشاطئية لبعض الاتساخات بسبب الرمال وكريم الشمس ومياه البحر. فكيف يمكن تنظيفها بشكل سليم؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت كيرستين كروشينسكي أنه ينبغي شطف النظارة الشمسية على الفور تحت ماء جار، ثم تنظيفها بمنشفة من الألياف الدقيقة.
وحذرت أخصائية البصريات الألمانية من تنظيف النظارة الشمسية بواسطة منديل ورقي أو بواسطة طرف التي شيرت؛ نظرا لأن حبات الرمال قد تجعل المنديل أو القماش يحاكي تأثير ورق الصنفرة، وبالتالي تتعرض العدسات لخدوش لا يمكن إصلاحها.
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