إليك مواصفات النظارة الشمسية المناسبة لقيادة السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أكدت جمعية "الرؤية الجيدة" أهمية ارتداء نظارة شمسية مناسبة أثناء قيادة السيارة في فصل الصيف، وذلك لتجنب خطر الإبهار الناجم عن أشعة الشمس الساطعة.

وعن مواصفات النظارة الشمسية المناسبة للقيادة أوضحت الجمعية الألمانية أن النظارة ينبغي أن تشتمل على إطار نحيف وأذرع رفيعة وعدسات كبيرة، وذلك حتى يظل إطار النظارة خارج مجال الرؤية، مع توفير رؤية جانبية جيدة.

كما توصي الجمعية بالعدسات المصنوعة من اللدائن والمزودة بطبقة مضادة للانعكاس، وذلك لما تتميز به من قدرة على التقليل من انعكاسات الإضاءة غير المرغوب فيها بشكل كبير.

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وبالنسبة لألوان العدسات، أوضحت الجمعية أنه ينبغي اختيار البني أو الرمادي أو الأخضر؛ حيث لا تشوش هذه الألوان على ألوان الإشارات المرورية وأضواء مصابيح الكبح، في حين ينبغي الابتعاد عن الأصفر؛ لأنه لا يوفر حماية من الإبهار.

وتعد العدسات ذات الألوان المتدرجة خيارا جيدا؛ حيث إنها توفر حماية من الإبهار في الجزء العلوي ورؤية واضحة في الجزء السفلي لمراقبة لوحة العدادات.

وعن درجة التلوين أوضحت الجمعية أن فئات الحماية الثانية والثالثة تعتبر مناسبة لتقديم الحماية من الشمس لقائد السيارة، في حين ينبغي الابتعاد عن العدسات الداكنة للغاية؛ نظرا لأنها تعيق رؤية الطريق.

ومن ناحية أخرى، أشارت جمعية "الرؤية الجيدة" إلى أن الأشخاص، الذين يرتدون نظارات طبية أو عدسات لاصقة لتصحيح قوة الإبصار، يحتاجون إلى نظارة شمسية مطابقة لها من حيث قوة الإبصار.