فوائد وأضرار البوتوكس على الوجه

يرتبط البوتوكس بالتجاعيد، فهو مادة عبارة عن سم عصبى عند حقنه يقوم بإرخاء العضلة التي تم حقنها لمدة 6 شهور، ثم بعد انتهاء الفترة يحقن من جديد بجرعات محددة، فتؤدى إلى إخفاء التجاعيد من الوجه، ويلائم البوتوكس كل أنواع البشرة، وتحدث الدكتور عبدالناصر النجار أستاذ جراحة التجميل وعضو الجمعية المصرية الأوروبية للتجميل والليزر لـ"هن" عن أضرار وفوائد البوتوكس..

يسبب تشوهات للجنين

يعتبر "البوتوكس" خطر جدًا على المرأة الحامل، وكثير من السيدات لا يدركن خطورة إجراء الحقن بالبوتوكس أثناء فترة الحمل، في حين يمكن أن يصيب ذلك طفلك بالكثير من المخاطر، منها حدوث تشوهات للجنين عند الولادة، ومن المعروف استخدام البوتوكس لإخفاء التجاعيد بالوجه، ولكن يوجد شروط لاستخدامه.

شلل في الوجه وارتخاء العضلات

البوتوكس لو تم حقنه فى مكان خاطئ يؤدى إلى شلل في الوجه وارتخاء شديد للعضلات.

نزيف تحت الجلد

عند حقن البوتوكس يجب الابتعاد عن تناول الأسبرين، لأنه يؤدي إلى نزيف تحت الجلد.

Advertisements

فوائد البوتوكس

وأكد أن البوتوكس دون ذلك فلا يوجد له أي أضرار، حيث يستخدم أيضًا في علاج حالات فرط التعرق فهو يساعد في علاج التعرق الزائد في الكفين والإبطين.

يخفف الألم الناتج عن تقلصات الرقبة

يمكن حقن منظقة الرقبة أيضا بالبوتوكس، مما يساعد في التخلص من مشكلة المعاناة من التقلصات والتشنجات.

الصداع النصفي

حقن البوتوكس تستطيع أن تقلل نوبات التعرض للصداع النصفي، وأجريت الأبحاث على بعض الأشخاص وأثبتت أن عدد مرات التعرض للصداع النصفي قد قل.

​