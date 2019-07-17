لهواة إصلاح الأشياء بأنفسهم.. احذروا الوقوع في هذه الكوارث

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

هواة اصلاح الأشياء بأنفسهم الذين يفتقرون للمهارة والخبرة - أوغير المنتبهين- يتعرضون على نحو خاص للحوادث.

وتقول الطبيبة أنيته فال-فاخندورف، نائبة رئيس الرابطة الألمانية لأطباء الشركات: "يجب ألا يتم التقليل من خطر التعرض لإصابة خلال العمل في أرجاء المنزل أو في موقع بناء". وفيما يلي نظرة عامة بشأن ما يمكن أن يتعرض له المرء وكيفية التعامل معه:

إصابات اليد

إنها الأكثر شيوعا. ويقول الطبيب توماس بروكامب، وهو خبير في الوقاية من الإصابات لدى الجمعية الألمانية لجراحة العظام والرضوض، "يمكن تنظيف الجروح الطفيفة بالمياه الجارية". وينصح بوضع ضمادة مطهر ومعقم على الجرح بعد تنظيفه. وفي حالة الإصابة بجرح عميق أو غائر و الشعور بألم أو تنميل أو ضعف في الدورة الدموية أو صعوبة في الحركة أو نزيف لا يتوقف، يجب الذهاب للطبيب.

التورم الدموي

وهو عبارة عن نزيف موضعي خارج الأوعية الدموية بالقرب من سطح الجلد، وهي إصابات شائعة ناتجة عن ضربة طائشة من شاكوش، مثلا. ويشير فال فاخندورف إلى أنه "من المفيد تبريد المنطقة المصابة". وإذا كان الشخص يشعر بألم كبير يبدو أنه لن يهدأ، يجب استشارة طبيب للتأكد من عدم وجود كسر.

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الجروح

يجب أن يعالج الطبيب الجروح العميقة. ولوقف النزيف، من المهم وضع ضاغط بأسرع وقت ممكن. ولاحقا، تنصح فال-فاخندورف بتحديد ما إذا كان سبق لك التطعيم ضد التيتانوس واستشارة الطبيب حتى إذا لم يكن الجرح خطيرا. وقد يقرر الطبيب تخييط الجرح لكي يشفى سريعا.

إصابات الرأس:

يعتمد المسار الملائم للتحرك "على شدة إصابات الرأس"، بحسب بروكامب. وإذا كنت قد صدمت رأسك فحسب، ليس من الضروري الذهاب للطبيب. غير أنه إذا ما أصيب الرأس بجرح قطعي أو شعر المرء بغثيان أو قيء أو إعياء ففي هذه الحالة يجب التوجه للطبيب لاحتمال حدوث ارتجاج.

الصدمة الكهربائية:

هذه تتطلب بشكل عام إجراء رسم للقلب خلال 24 ساعة في المستشفى، بحسب فال-فاخندورف، لأن الصدمة الكهربائية يمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، بعد ساعات لاحقة.

الحروق

إذا ما كان الجلد أحمر ولكنه غير مصاب، فعادة ما يكون من المفيد أن تبرد ببساطة المنطقة المصابة بالمياه الباردة. ويقول بروكامب: "إذا ما تشكلت بثور وتلف الجلد فيجب استشارة طبيب".