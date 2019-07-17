هل تخططين لقضاء عطلة قبل استقبال مولود؟ إليك بعض النصائح الضرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يرغب بعض الأزواج الذين ينتظرون قدوم مولود القيام بعطلة قبل ولادته. لا ضير في القيام بعطلة إذا كانت المرأة حامل ولكن يجب الانتباه لعدة أشياء.

وتقول الرابطة الألمانية لأطباء النساء والتوليد إنه يجب على النساء الحوامل ألا يبالغن في إجهاد أنفسهن خصوصا في الحر أو الأماكن المرتفعة. وأضافت أن هذه العوامل هي الأكثر احتمالا أن تؤثر على دورتهن الدموية من غيرها.

وإذا كانت المرأة حامل وتقضي وقتا في مكان تبلغ درجة الحرارة فيه أكثر من 30 درجة مئوية، فمن الأفضل حينها الابتعاد عن أشعة الشمس والبقاء في الظل في ساعات الذروة ، بحسب الخبراء.

Advertisements

وإذا كانت المرأة معتادة على الأراضي المنبسطة وقررت قضاء عطلة في الجبال، فيجب أن تبتعد عن القمم التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 2500 متر فوق مستوى البحر.

وفي أي حال من الأحوال، يجب على النساء الحوامل أخذ معهن السجل الخاص بمتابعات الحمل وأي أدوية ضرورية في أي عطلة، خصوصا لأن بعض الأدوية يكون سعرها مرتفع ، أو يصعب الحصول عليها في الخارج.

وأفضل وقت للسفر خلال الحمل هو في فترة الثلاثة أشهر الثانية، لأنه خلال الثلاثة أشهر الأولى تمر الكثير من النساء بأعراض مثل الغثيان والقيء.

وفي فترة الثلاثة أشهر الأخيرة، فيما يقترب الحمل من النهاية، تجد الكثير من النساء أنفسهن يجهدن سريعا وأن السير أو الوقوف وحتى الجلوس يشكل إجهادا.