أعراض الإصابة بالتهاب المرارة

"التهاب المرارة" من الأمراض الشائعة، التي تصيب عضو الجسدي الذي يشبه الكمثرى، المسؤول عن تخزين العصارة التي تنجتها الأمعاء الدقيقة.

وفيما يلي أعراض الإصابة بالمرارة، وفقا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي:-

- الشعور بالتهاب في المعدة، عند تناول أطعمة مُعدة بالسمن.

- الشعور بالغثيان بشكل مفاجئ، والقيء باستمرار.

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- الإصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الإصابة بالصداع والإرهاق دائما، دون وجود سبب واضح في ذلك.

- الإصابة بألم شديد في الجزء العلوي للبطن.

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