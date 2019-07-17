دراسة: الناس لا يعرفون كثيرا عن التبرع بالدم بين الحيوانات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أظهرت دراسة أن الكثير من أصحاب الحيوانات لا يعرفون أن باستطاعة القطط والكلاب أن تتبرع بالدم لأقرانها.

وحسب الاستطلاع، الذي أجري خلال الدراسة، بين 158 من أصحاب الحيوانات في بريطانيا، فإن 70% من أصحاب هذه الحيوانات لم يعرفوا أن حيواناتهم المفضلة تستطيع التبرع بالدم لبعضها البعض.

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كما تبين من خلال الدراسة التي نشرت نتائجها في العدد الحالي من مجلة "فيت ريكورد" المتخصصة في نشر الأبحاث البيطرية، أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص لا يعرفون بوجود بنوك دم للحيوانات.

غير أن الدراسة كشفت أيضا أن 90% ممن شملهم الاستطلاع كانوا على استعداد لجعل حيواناتهم تتبرع بالدم لحيوانات أخرى، إذا كانت حياة حيوان آخر متوقفة على نقل الدم، وهو الأمر الذي يتطابق مع تجارب الأطباء البيطريين في جامعة برلين الحرة، حيث يتلقى نحو 300 كلب و 180 قطة، سنويا، دما منقولا من حيوانات أخرى.

ولكن 10% من أصحاب الحيوانات يعرفون أن جامعة برلين الحرة بها بنك دم للحيوانات.