إزاي تعرف شريك حياتك المناسب؟.. علامات توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

لعل من أصعب الأمور التي تواجهنا، هو اختيار شريك الحياة المناسب، لأن الاختيار الخاطئ يسبب مشكلات وأضرار نفسية جسيمة، لذلك يجب علينا الانتباه للعلامات التي تكون بمثابة مؤشرات لنجاح العلاقة.

ولتفادي الاختيار الخاطئ، توضح الدكتورة شيماء عادل استشاري العلاقات، العلامات الدالة على صحة قرار اختيار هذا الشريك، خلال النقاط التالية:

- الشعور بوجود تقارب فكري وليس تباعد، بمعنى أن يشعر الطرفان بديمومة وجود الاتصال بينهما، وبتوافقهما في كثير من الأمور.

- إذا شعر الطرفان بمساهمة العلاقة بدرجة عالية في تخطي المواقف الصعبة والأزمات.

- احترام كل طرف لشخصية الشريك، وعدم المقارنة بينه وبين أطراف خارجية.

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- وجود جانب من العلاقة للصداقة بينهما، وتعني أن يكون بينهما فرصة للمصارحة بكل ما يحدث في حياة كل طرف.

- قبول كل منهما للآخر بكل عيوبه ومميزاته، بل ويعرف كل طرف الطريقة المثلى التي يتعامل بها مع عيوب الشريك.

- عدم المعايرة بالأخطاء السابقة، وأن يكون هناك فرصة دائمة لقبولها.

- حب واحترام كل طرف لأهل الشريك، من العلامات الدالة لصحة قرار اختيار هذا الشريك أن يكون محبا للأهل وودودا معهم.

- عدم انتهاج أحدهما للعنف في التعامل مع الآخر، سواء لفظي أو سلوكي.