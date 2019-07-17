الامارات | «الشارقة للكتاب» تختتم رعايتها لـ «الأدب التشويقي الأميركي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للكتاب» تختتم رعايتها لـ «الأدب التشويقي الأميركي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت هيئة الشارقة للكتاب رعايتها ومشاركتها في النسخة الـ14 من مهرجان الأدب التشويقي الأميركي، الذي استضافته مدينة نيويورك، بمشاركة نخبة من كتّاب هذا النوع المتميز من الأدب، وذلك في إطار حرصها على إطلاع جمهور الأدب في العالم على تجربة الشارقة الثقافية.

وأكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، أن الهيئة تحرص على الحضور والتفاعل في شتى التظاهرات التي تقام على المستوى العالمي، لتعرّف بالمشروع الثقافي للإمارة، الذي يحتفي اليوم بحصول الشارقة على لقب «العاصمة العالمية للكتاب 2019»، حيث تعمل الهيئة ضمن استراتيجيتها الثقافية على تحقيق التواصل البناء مع النخب الثقافية في مختلف بلدان العالم.. لافتاً إلى أن المهرجان يعد واحداً من الأحداث المرموقة على صعيد هذا النوع من الإبداع، ويحظى بشهرة كبيرة في الأوساط الأدبية العالمية. وأشار إلى أن مشاركة الهيئة ورعايتها لهذا المهرجان تترجم رؤية ودعوة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الانفتاح على ثقافة وحضارات العالم، وتقديم صورة تليق بالواقع الثقافي المحلي والعربي على حدّ سواء، ونحن على يقين بأن هذه المشاركة تفتح الباب نحو مضاعفة التنوّع في تقديم الأعمال والإبداعات واستضافتها، سواء على صعيد معرض الشارقة الدولي للكتاب، أو عبر تعزيز جهود الترجمة لهذا النوع من الأدب إلى العربية، لتكون الشارقة بذلك منطلقاً عربياً جديداً لهذا النوع من الأدب. وعقدت هيئة الشارقة للكتاب، خلال مشاركتها في الحدث اجتماعات مع عدد من الكتّاب والمؤلفين والناشرين الأميركيين والعالميين، حيث تم تعريفهم بالفرص التي يوفرها مؤتمر الناشرين الذي يقام على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، وما يمكن أن يحققه على مستوى تعزيز فرص الترجمة المتبادلة وتوقيع عقود النشر.

• المشاركة تعزز جهود الترجمة لهذا النوع من الأدب إلى العربية.