الامارات | «الصحة ووقاية المجتمع» تكرّم شركاء «المسح الصحي الوطني»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة ووقاية المجتمع» تكرّم شركاء «المسح الصحي الوطني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الشركاء الاستراتيجيين لمشروع المسح الصحي الوطني، في الحفل الذي أقامته في ديوان الوزارة بدبي، يوم الأحد الماضي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين

عبدالرحمن الرند، ومديرة مركز الإحصاء والأبحاث الصحية، علياء حربي وممثلين عن الجهات المساهمة والداعمة لمشروع المسح الصحي الوطني.

وتضمن الحفل عروضاً مرئية خاصة بالمسح الصحي الوطني، والنتائج الرسمية التي كشفت عنها الوزارة، أخيراً، أثناء الإحاطة الإعلامية، إضافة إلى تكريم الشركاء الاستراتيجيين، مركز الإحصاء بدبي، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء بأبوظبي، والقيادات العامة للشرطة، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة بأبوظبي، شركة IQVI، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، إضافة إلى أعضاء فرق العمل.