الامارات | 10 نصائح لتفادي «اكتئاب العطلات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لتفادي «اكتئاب العطلات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع بدء موسم العطلات الذي ينتظره الكثيرون لقضاء وقت مبهج مفعم بالسعادة والمرح، إلا أننا نسمع الكثيرين يتحدثون عن ترافق هذه الأوقات السعيدة مع حالة نفسية شائعة وعابرة يطلق عليها اسم «اكتئاب العطلات»، ويختبرها الإنسان في الغالب خلال أو بعد انتهاء الإجازات. وتتمثل في ظهور عوارض حزن واكتئاب نفسي مفاجئة يمكن أن تؤدي بالشخص إلى أزمة نفسية حادة لا يتوقع تداعياتها على الصحة النفسية. «الإمارات اليوم» استشارت في هذا الغرض الدكتور روهيت كومار، المدير الطبي ورئيس قسم الجراحة بمستشفى «ميديور24x7 بدبي»، حول الإمكانات المتاحة للتغلب على هذه الحالات النفسية الغريبة المسماة «اكتئاب العطلات»، فمدنا بهذه الخطوات السهلة والبسيطة والعملية، التي يمكن أن تساعد البعض على تجاوز أزمة العطل.

للإطلاع على النصائح الـ10، يرجى الضغط على هذا الرابط.