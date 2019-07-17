الامارات | «كلنا الإمارات» تنمي مهارات تصوير الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن «كلنا الإمارات» تنمي مهارات تصوير الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت رابطة مصوري الإمارات، الشريك الاستراتيجي الفني لجمعية «كلنا الإمارات»، بالتعاون مع «كابجر» في مبادرة مجتمعية باليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يوافق 15 من يوليو من كل عام، قدمت خلالها ورشة عمل عن «مبادئ التصوير الفوتوغرافي»، قدمها في قاعة الجمعية المدرب والفنان الفوتوغرافي الإماراتي عبدالله الهاشمي، المتخصص في التصوير التجاري، تناول فيها محاور أساسيات التصوير من أنواع الكاميرات والعدسات وتأثيرها في مظهر الصورة والعمق الميداني.

كما قدم الهاشمي شروحات مفصّلة بلغة مفهومة سهّل من خلالها توصيل معاني التقنية الخاصة بالعدسات والكاميرات المختلفة. وقال رئيس رابطة مصوري الإمارات، الفنان الفوتوغرافي يوسف خليل الحوسني: «كان نوع الورشة تفاعلياً، ما سهّل الفهم من خلال التطبيق العملي، وشارك فيها 35 شاباً وفتاة من هواة التصوير منأبناء الإمارات». وأكد أن ممارسة فن التصوير انتشرت أكثر في الأيام الأخيرة، ما جعل أهمية توعية الشباب لآفاق وتأثيرات الصورة في المجتمعات، وأهمية أن تراعي قيم وعادات وتقاليد البلد، ولاتخرج في التعدي على خصوصيات الآخرين، سواء في التقاط الصور، أو نشرها أو إعادة نشرها، وأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للصور للمؤسسات والمرافق والشخصيات العامة، وأعرب عن تقديره لخبراء «كبجر» الفنيين وتفاعل الأعضاء.