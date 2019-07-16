أمل رزق توضح حقيقة عدم موافقتها على خطوبة ابنتها والشرنوبي: "مبطبلش لحد"

أثارت الفنانة أمل رزق الجدل، عقب تصريحاتها أمس، ببرنامج "عرب وود"، حول علاقة ابنتها لمى كتكت، والفنان محمد الشرنوبي، بعدما أوضحت أنها لم تكن موافقة على تلك الخطبة، والتي استمرت نحو 8 أشهر فقط.

واليوم قررت "رزق" توضيح حقيقة التصريح، حيث أكدت أن تصريحاتها تعرضت للمونتاج، لذا قررت الرد، قائلة: "مش خوف أو تطبيل لحد، لكن أنا تصريحاتي حصلها مونتاج".

وتابعت خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أنا قلت في التصريح الأصلي إني كنت خايفة عليهم من الارتباط في السن الصغير ده، وكنت خايفة على لمى، لكن الشرنوبي ابني، وربنا يوفقه، ويوفقهم".

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وكانت الفنانة، كشفت أمس، كواليس خطبة ابنتها للشرنوبي، خلال برنامج "أراب وود"، المذاع عبر فضائية روتانا، قائلة: "لمى كانت لسه صغيرة في السن، وأنا مكنتش موافقة على ارتباطها بيه، وقالتلي اشمعنى إنتي، فرديت عليها أنا كنت متجوزة سيد الرجالة".

وكان محمد الشرنوبي ولمى كتكت احتفلا بخطبتهما، في أجواء عائلية، منذ ثلاث سنوات، وخلال مداخلة هاتفية أعلنت لمى ببرنامج "Start Time"، المذاع عبر فضائية "LTC"، أثناء استضافة البرنامج لوالدتها أمل رزق، خبر انفصالهما، وتدخلت والدتها في سياق الحوار، قائلة: "الخبر حصري بالبرنامج محدش يعرف بالأمر".

وأكدت لمى أن كل شيء على ما يرام، وأن محمد الشرنوبي شخص جيد وتمنت له كل الخير سواء معها أو مع غيرها، وأنها سعدت بالعمل معه واستفادت منه، وأنه موهوب وتتمنى له كل خير فيما هو قادم.

وأضافت أمل: "الخِطبة كانت تجربة مهمة، فهي في أول الأمر كانت تراهما ما زالا صغيرين، لكن في النهاية قبلت لكي يعيشا التجربة بنفسيهما".

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