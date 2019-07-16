فيديو| كواليس صورة أنغام وزوجها الأخيرة.. "كان قبل ما يرجع مراته الأولى"

"دائماً إيده على كتفي وساندني".. هكذا قررت الفنانة أنغام الرد بطريقة غير مُباشرة على شائعات وجود خلافات مع زوجها الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، خاصة عقب رده لزوجته الأولى، ياسمين عيسى دون علمها، لتقرر أنغام حذف "رسالة حُب" وجهتها للأخير فور إعلان زواجهما رسميًا، ثم التراجع مرة أخرى وتغيير اللهجة ونشر تلك الصورة الرومانسية أمس، التي ظهر فيها "إبراهيم" بجوارها.

وعلقت "أنغام"، على الصورة، قائلة: "مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده على كتفي زي ما هو دائماً إيده على كتفي وساندني".

فيديو يوضح كواليس الصورة

على الرغم من محاولات أنغام نفي أخبار الخلافات المتداولة حول علاقتهما بتلك الصورة، إلا أن الحقيقة، أن اللقطة التي شاركت بها أنغام أمس، التقطت في الأصل خلال وجودهما بجدة، أثناء حفل "حماقي"، قبل رد زوجها، لزوجته الأولى من الأساس.

ونشرت إحدى الصفحات على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع الفيديو التي اقتصت منه "أنغام" الصورة، وأظهر المقطع الثنائي، وهما بحفل حماقي الذي أُقيم في جدة يوم الخميس 11 يوليو.

وظهرا الثنائي وهما يُشاركان حماقي الغناء، من أماكنهما، واحتضن "إبراهيم" أنغام، حيث كانت تلتقط هي اللقطات "سيلفي".

أحمد يعيد زوجته الأولى إلى عصمته بعد الفيديو والصورة

كشفت مصادر خاصة لـ"الوطن"، يوم الجمعة، 12 يوليو، وعقب حفل "جدة" أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قرر التراجع عن انفصاله من زوجته الأولى ياسمين عيسى، وأعادها إلى ذمته، دون علمها أو أهلها الذين يرفضون أن تكون لابنتهم زوجة ثانية.

وأضافت المصادر أن خلافات اشتعلت بين أنغام وإبراهيم، الفترة الأخيرة، بسبب اهتمام الأخير بأولاده وعودته لزوجته الأولى.

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الزوجة الأولى "لا تعليق".. والزوج يغازل زوجته الثانية

بدورها، قررت ياسمين عيسى عدم الالتفات لقرار زوجها بردها دون علمها أو موافقتها، وعدم التعليق عليه سوى بصورة خلال طلَّتها الصيفية بصحبة أولادها.

وظهرت "ياسمين" بإطلالة طبيعية، مرتدية ملابس صيفية، ومتألقة بشعر منسدل، أمام أحد شواطئ البحار بصحبة أولادها، معلقة: "يا رب بارك لي في ولادي واحفظهم لي".

ليقوم "إبراهيم" حينها، بالتحديد يوم السبت 13 يوليو، بمغازلة زوجته الثانية، الفنانة أنغام، نشر "إبراهيم" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبر خاصية "الاستوري"، صورة بجانب أنغام، خلال حفلها الأخير بالسعودية، مُرفقها بكلمات أغنيتها "أنا ساندة عليك"، وذلك عقب يوم فقط من قرار رده لزوجته الأولى بدون علمها.

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