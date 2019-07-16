"حذفوا بعض على إنستجرام".. بوادر خلاف بين الشرنوبي وخطيبته سارة الطباخ

في مفاجأة لمتابعي الفنان الشاب محمد الشرنوبي، لا تقل عن مفاجأة خبر خطبته، من سيدة الأعمال، والمنتجة سارة الطباخ، قرر "الشرنوبي" اليوم إلغاء متابعة خطيبته، ومتابعات كل الحسابات، كما قررت "الطباخ" هي الأخرى حذف "الشرنوبي" من قائمة المتابعين لدى حسابها الشخصي، الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة حول مصير خطبتهما، التي لم تستمر سوى شهر واحد.

وعلى الرغم من حذف "الطباخ" للأخير إلا أنها ما زالت تحتفظ بصورهما سويًا، وبمقطع الإعلان عن الخطبة.

كان خبر الخطوبة، التي أعلنته سارة الطباخ من خلال مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منذ شهر، مفاجأة واسعة لمتابعي الفنان، الذي التزم الصمت حينها، دون تعليق منه على الأمر.

إشارات عِدة من الشرنوبي، تجاة الأخيرة، كانت تُنذر لتلك الخطوة.

الطباخ تعلن الخطبة.. والأخير لا يهتم

وأعلنت سيدة الأعمال ومدير أعمال الفنان محمد الشرنوبي، سارة الطباخ، خطبتها للفنان الشاب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بمقطع فيديو نشرته سيدة الأعمال، يرصد تقدم "الشرنوبي" لخطبتها في تجمع عائلي، ضم والدها وبعض أفراد أسرتها، أعلنت حينها "الطباخ" عن الخطبة، حيث أطلت العروس بزي أحمر، بينما ارتدى "العريس" أزياء "سمي فورمال"، تجمع الأبيض والأسود، مُعلقة: "اتخطبنا رسميا".

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وأظهرت مقاطع الفيديو، التي لم تتجاوز مدتها دقيقة واحدة، والد سارة وهو يقول: "أنا وبنتي موافقين على الجوازة"، وقالت أم العروس في مقطع آخر: "وأنا كمان موافقة، يلا نقرا الفاتحة".

وعلى الرغم من التفاعل الواسع من قِبل المتابعين مع الأمر، لم يعلن "الشرنوبي" عن ارتباطه رسميا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمراره في التفاعل مع متابعيه بنشر مواد مصورة، تجمعه بأصدقائه، وصديقاته من الوسط الفني.

صورة سيلفي دون الإشارة للخطبة

شارك الشرنوبي، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة "سيلفي" جديدة له، وهو يقود سيارته، عقب يوم واحد من خبر الخطبة، دون الإشارة أو التعليق على الأمر.

وتفاعل العديد معه حينها متسائلين عن حقيقة الأمر، الذي لم يعلق عليه الفنان.

الطباخ تدعم "الشرنوبي" في حفلته الأخيرة.. وهو لا يبالي

حرصت سارة الطباخ، مديرة أعمال محمد الشرنوبي، وخطيبته، على التواجد في الصفوف الأولى ودعمه وسط الجمهور، بآخر حفلاته التي أحياها على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، مؤخرًا، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ووجه "الشرنوبي" التحية للقائمين على الحفل، دون الإشارة لها من قريب أو بعيد.

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