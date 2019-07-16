كنزي عمرو دياب تنشر صورة لها مع والدها في أحد المنتجعات السياحية

نشرت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب، صورة على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" تجمعها بوالدها بأحد المنتجعات السياحية. واكتفت كنزي بوضع "إيموشن" على شكل قلب تعليقا على الصورة. وبالأمس، تألقت كنزي في إطلالة صيفية جريئة شاركت بها جمهورها، مستخدمة خاصية "استوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". Advertisements أطلت "كنزي" بـ"توب استوميك" برتقالي اللون، تميز بفتحة كبيرة بمنطقة الصدر، بالإضافة إلى بنطلون يحمل لون الـ"توب" نفسه، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، لتتنوع التعليقات بين الإعجاب بالأزياء وانتقادها، كان أبرزها: "زي القمر، اللبس أوفر على سنك، يا كنزي وكل ما ليا حياة قلبي ونور عيني جمال الدنيا بعنيا"، وهو مقطع من أغنية "يا كنزي" لـ"الهضبة". ​

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