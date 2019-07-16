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7 تمارين "فعالة جدا" لإزالة دهون الجانبين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

تعاني كثير من السيدات والرجال من دهون الجانبين، ويسعون إلى التخلص منها للحصول على مظهر جذاب ومثالي. في السطور التالية نقدم لكم مجموعة من التمارين والنصائح التي تمكنكم من القضاء على هذه الدهون، وفقًا لموقع brightside.me:

1 - دامبل

قفِ بشكل مستقيم، امسكي الدامبل وحركي يديك وكتفيك يمينا ويسارا باتجاه الركبتين.

7 Simple Exercises You Can Do to Lose the Love Handles Without the Gym

2- التويست الروسي

اجلسي على مؤخرتك واثني ركبتيك حتى يصبح جسدك بزاوية 45 درجة على الأرض، امسكي الدامبل وحركي يديك.

7 Simple Exercises You Can Do to Lose the Love Handles Without the Gym

3- الاستلقاء

استلقي على أحد الجانبين في وضع مستقيم، اسندي كوعك على الأرض وتحركي لأعلى وأسفل.

7 Simple Exercises You Can Do to Lose the Love Handles Without the Gym

4 - تمرين الدراجة

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استلقي على ظهرك واثني ركبتيك وحركي قدماكي مثل العجلة.

7 Simple Exercises You Can Do to Lose the Love Handles Without the Gym

5 - القفز في وضع الاستعداد

قفي في وضع مستقيم، وارفع يديك لأعلى اسندي يديكي على الأرض واقفزي كأنك تحاولين القيام والوقوف مرة اخري.

7 Simple Exercises You Can Do to Lose the Love Handles Without the Gym

6 - الجلوس على الركبتين

اسندي ركبتيك على الأرض وضعي يديك فوق بعضهما على بطنك بدون حركة.

7 Simple Exercises You Can Do to Lose the Love Handles Without the Gym

7- السباحة

استلقي على بطنك وحركي جسدك كأنك تسبحين في الماء.

7 Simple Exercises You Can Do to Lose the Love Handles Without the Gym

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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