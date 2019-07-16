7 تمارين "فعالة جدا" لإزالة دهون الجانبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري: تعاني كثير من السيدات والرجال من دهون الجانبين، ويسعون إلى التخلص منها للحصول على مظهر جذاب ومثالي. في السطور التالية نقدم لكم مجموعة من التمارين والنصائح التي تمكنكم من القضاء على هذه الدهون، وفقًا لموقع brightside.me: 1 - دامبل قفِ بشكل مستقيم، امسكي الدامبل وحركي يديك وكتفيك يمينا ويسارا باتجاه الركبتين. 2- التويست الروسي اجلسي على مؤخرتك واثني ركبتيك حتى يصبح جسدك بزاوية 45 درجة على الأرض، امسكي الدامبل وحركي يديك. 3- الاستلقاء استلقي على أحد الجانبين في وضع مستقيم، اسندي كوعك على الأرض وتحركي لأعلى وأسفل. 4 - تمرين الدراجة Advertisements استلقي على ظهرك واثني ركبتيك وحركي قدماكي مثل العجلة. 5 - القفز في وضع الاستعداد قفي في وضع مستقيم، وارفع يديك لأعلى اسندي يديكي على الأرض واقفزي كأنك تحاولين القيام والوقوف مرة اخري. 6 - الجلوس على الركبتين اسندي ركبتيك على الأرض وضعي يديك فوق بعضهما على بطنك بدون حركة. 7- السباحة استلقي على بطنك وحركي جسدك كأنك تسبحين في الماء.

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