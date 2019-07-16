بناء العضلات.. كيف تختار التمارين الرياضية على حسب طبيعة جسدك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تتحكم الجينات في شكل أجسادنا وطبيعتها، إذ لاحظ المختصون اختلاف نتائج التمارين الرياضية من شخص لآخر، ووجدوا أنه من الأفضل اختيار البرنامج التدريبي بحسب طبيعتك الجسدية للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

وفي السطور التالية نقدم لكم تمارين رياضية على حسب شكل جسمك، وفقًا لموقع Bright Side:

1 - طويل وهزيل

جسدك يشبه العدائين، لاتمتلك عضلات ولديك صدر مسطح، لذلك من الأفضل التركيز على تمارين التي تبني الكثافة العضلية، والتقليل من تمارين القلب والأوعية الدموية.

أنت بحاجة إلى تمارين رفع الأثقال والدراجة، وتمارين البطن، من الممكن أداء هذه التمارين في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب للصالة الرياضية.

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2- الكمثرى

لديك جسد مستدير نوعًا ما، ويميل إلى تخزين الدهون، ولذلك أنت تحتاج إلى نظام غذائي مناسب لأنك لن تحقق اللياقة بسهولة. ولا تركز على تمارين رياضي واحد، وركز على 2 أو 3 تمارين مع رفع الأثقال، لإنقاص وزنك خاصة عند منطقة الخصر.

3 - هزال نسبي

إذا كنت تملك كتف عريض مع خصر ضيق، ونسبة دهون منخفضة، فجسدك مثالي بشكل كبير. وعادة تحتاج إلى 2500 سعر حراري في اليوم، مع كميات قليلة من الدهون، والتركيز على تمارين القلب والأوعية الدموية.