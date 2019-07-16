أحدهم يقرأ هاري بوتر يوميًا.. عادات وحقائق قد لا تعرفونها حول المشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يهتم كثير من الناس بأخبار المشاهير، ولكن يجهل البعض حقائق وعادات غريبة عنهم، قد تجعل منهم أشخاصًا مختلفون كثيرًا عكس ما نراه أمام الكاميرات.

ويرصد لكم موقع Brightside بعض العادات غير المتوقعة للمشاهير، والتي نرصدها لكم في السطور التالية:

1 - ألبرت إينشتاين

كان إينشتاين أشهر عالم فيزياء في العصر الحديث ينام لمدة 10 ساعات في اليوم.

2 - إلفيس بريسلي

أقارب الفنان إلفيس هما رئيسا الولايات المتحدة الأمريكية السابق إبراهام لينكولن وجيمي كارتر.

3 - تايلور سويفت

كانت الفنانة تايلور سويفت تتحدث إلى شجرة عيد الميلاد في طفولتها من أجل أن تتحقق أحلامها.

4 - مايكل ب. جوردان

لا يعرف الكثيرون أن الفنان مايكل ب. جوردان مهووس بالإنمي والجرافي.

5 - كيانو ريفز

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صمتت والدة الفنان كيانو ريفز، ملابس لأسطورة الروك الشهير أليس كوبر.

6 - صوفي تيرنر

برزت موهبة الفنانة صوفي تيرنر في "البيت بوكس" في مسلسل لعبة العروش.

7 - باراك أوباما

يقرأ الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما، يوميًا كتاب من قصص هاري بوتر.

8 - ديفيد باوي

المغني الراحل ديفيد باوي، كان لديه عنكبوت كبير على اسمه.

10 - دواين جونسون

جدة الفنان دواين جونسون كانت من أوائل المروجين لرياضة المصارعة.

11- ليوناردو دي كابريو

سمي الفنان ليوناردو دي كابريو على اسم ليوناردو دا فينشي، حيث أن والدته شعرت بحركته أول مرة وهي حامل به عندما كانت تقف أمام لوحة الموناليزا لدافنشي.