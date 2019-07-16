مكياج أحلام يخطف الأنظار

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 10:33 مساءً - أثارت الفنانة الإماراتية أحلام، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مجموعة من الصور لأحدث اطلالة لها، بفستان باللون الأزرق الفاتح، مع معطف زهري اللون، وبدت غاية في الرشاقة. كما وتميزت بمكياج جريء نالت من خلاله إعجاب متتبّعيها، وخطفت الأنظار باعتمادها تسريحة شعر عصرية جديدة بأسلوب الكاريه المتموّج.



أحلام بلوك عصري يشعل مواقع تواصل الاجتماعي

احلام واطلالة عصرية بلوك جديد يخطف الانظار



مكياج عيون واسعة على طريقة أحلام



تميل الفنانة الإماراتية المتجدّدة دومًا، إلى ابتكار أساليب مكياج مختلفة ومتنوعة لإبراز جمال ملامح وجهها، لا سيّما في اعتمادها مكياج العيون؛ إذ لا تتوانى في تطبيق أبرز ابتكارات المكياج العصرية، بعيدًا عن تلك التقليدية والألوان الكلاسيكية والعادية. فهي تفضّل ألوان المكياج الترابية، التي تلائم لون بشرتها السمراء وشعرها الأسود، فنراها تعتمد ظلال العيون بدرجات البني والبيج والبرونز والنيود. إضافة إلى اعتمادها المكياج السموكي مع رموش كثيفة، لتوسيع شكل عينيها بأسلوب جذّاب ولافت.

فإذا كنتِ ترغبين بمكياج عيون جذّاب على غرار النجمة أحلام، "الخليج 365.نت" يقدّم لكِ طريقة تطبيقه من خلال الخطوات الآتية:

1- مكياج عيون سموكي على غرار أحلام

أحلام بمكياج جذاب ولافت



2- مكياج البشرة على غرار أحلام

مكياج أحلام



قومي بتنظيف بشرتكِ جيدًا وترطيبها، للحصول على مكياج بشرة مشرق ومتوهّج. ثم، طبقي البرايمر على أنحاء وجهكِ بالتساوي؛ حيث يحول دون سيلان المكياج، ويجعله ثابتًا لمدة أطول. بعدها، ضعي كريم الأساس باللون البيج المائل إلى الذهبي، إذا كانت سحتنكِ سمراء، أما إذا كانت بشرتكِ بيضاء، فاعتمدي كريم أساس فاتحًا قريبًا إلى لون بشرتِك. وزّعي كريم الأساس جيدًا على بشرتِك، وطبقي الكونسيلر حول منطقة العينين لإخفاء الهالات السوداء.

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3- مكياج عيون على طريقة أحلام

تحرص أحلام على اختيار تدرجات ألوان الظلال الداكنة في مكياجها



احرصي على اختيار ألوان ظلال العيون ذات التدرجات الداكنة وتلك الفاتحة، لتنعمي بمكياج عيون متجانس وجذّاب. يمكنكِ اختيار الظلال الزهرية مثلًا أو البنفسجية، وغيرها من الألوان البارزة. بدايةً، طبّقي الظلال الفاتحة على كامل الجفون العلوية، ثم حدّدي خارج الجفن وزاوية العين الخارجية بظلال عيون باللون الأغمق. وباللون نفسه، ارسمي خطًّا تحت الرموش السفلية، للحصول على رسمة حرف V. من ثم، اُرسمي بالكحل الأسود أو الأبيض خطًّا عريضًا فوق العينين، ممتدًا إلى خارج العينين، أما داخل العيون فحدّديه بالكحل ذي الألوان المشرقة كالأخضر والأبيض والأزرق. وأخيرًا، طبّقي الرموش الاصطناعية الكثيفة والطويلة، فهي من أساسيات مكياج عيون أحلام. ولا تنسي استخدام البلاش، والبرونزي أو الزهري، فذلك يعود إلى لون المكياج الذي ستعتمدينه، ما يمنح الإضاءة والتوهّج لوجهِك.



4- مكياج شفاه أحلام

تميل الفنانة أحلام إلى اعتماد ألوان أحمر الشفاه الصارخة والجريئة، التي تعكس شخصيتها القوية، وتثبت مواكبتها لأحدث صيحات المكياج كاللون الأحمر، أو البرتقالي، وأحيانًا اللون الأزرق. وأيضًا الألوان المشرقة كالنيود والوردي الفاتح. إضافة الى ذلك، تستخدم أحلام أحمر الشفاه الوردي، كونه يلائم كثيرًا ظلال العيون ذات الألوان الترابية. وللحصول على مكياج شفاه أحلام، قومي بملء شفتيكِ بأحمر الشفاه باللون الذي تختارينه، واحرصي على أن تحدّدي شفتيكِ بإتقان لإبرازهما بشكل أنيق ولافت.

تستخدم أحلام أحمر الشفاه الوردي، كونه يلائم كثيرًا ظلال العيون ذات الألوان الترابية



5- الأيلاينر

تعتمد أحلام الأيلاينر الرفيع الممدود خارج العين؛ لإبراز عينيها بشكل أكبر وأوسع



تستخدم أحلام غالبًا، الأيلاينر الرفيع الممدود خارج العين؛ لإبراز عينيها بشكل أكبر وأوسع. كما وتعتمد أحلام في بعض اطلالاتها، الكحل الأبيض ورسمة الأيلاينر المسحوبة على كامل الجفن العلوي، فهذا النوع من مكياج العيون، يساهم في تحديد عينيها من الزوايا كافة، وإبرازهما بشكل ساحر وجذّاب.

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