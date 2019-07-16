"روحه متعلقة فيها".. زوجان يفارقان الحياة بفارق 12 ساعة بعد زواج 71 عاما

"روحه متعلقة فيها".. مثل شعبي شهير، ينطبق على الزوجين الأمريكيين هربرت ومارلين فرانسيس، اللذين عاشا في حب قرابة الـ71 عاما، لتنتهي حياتهما سويا بفارق 12 ساعة، وسط حالة حزن شديدة من المقربين على قصة الحب الفريدة للثنائي.

في 2018، أجرى "سي إن إن" مقابلة مع "مارلين" وزوجها، ليسردا تفاصيل قصة حبهما، حيث حكى الزوج، أنه التقى "شريكة عمره" في المقهى الذي كانت تعمل به، ليقع في حبها من النظرة الأولى، وظل يأتي إلى المقهى ليشاهدها أثناء عملها دون ملل، حتى تجرأ وعرض عليها أن يخرجا سويا.

كان عمر "مارلين" لا يتجاوز الـ16 ربيعا، عندما خرجت مع "حبيب العمر" في أول موعد بينهما لمشاهدة فيلم في السينما، ليطلب منها الزواج بعد عام من تعرفه بها.

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استمرار حبهما ظل مصدر إلهام لأبنائهما الستة، الذين تربوا بين أبوين بينهما حب واحترام وتقدير، حيث أكدت الزوجة الراحلة، أن أجمل مظاهر الحب هي أننا ظللنا بجوار بعضنا البعض.

يشار إلى أن الزوج هربرت فارق الحياة عن عمر الـ94، فيما كان عمر زوجته "مارلين" لا يتجاوز عمر الـ88.

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