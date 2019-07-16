أقصى درجة حرارة في 21 عاما.. دليلك الشامل للهروب من أشد موجه غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي

تشهد محافظات مصر خلال الفترة الحالية موجة حر شديدة على مختلف الأنحاء، لتقترب من الوصول إلى أعلى درجة حرارة سجلتها على مدار 21 عامًا وتحديدًا عام 1988، وفق بيان درجات متوقعة لكل من هيئة الأرصاد وموقع accweather.

وأفاد الموقع المتخصص في الطقس بأن درجة الحرارة غدا الأربعاء سترتفع إلى مستويات كبيرة، وخاصة في المناطق الجنوبية وشمال الصعيد، حيث سجلت مدينة ملوي 48 درجة مئوية. فيما قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما سجله موقع accweather حول وصول درجة الحرارة إلى 48 درجة غير دقيق، لافتًا إلى أن درجة الحرارة وفق ما ترصده هيئة الأرصاد لن تتجاوز 46 درجة.

وفيما يلي، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" بعض الإرشادات التي عليك اتباعها، بحسب ما قاله الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية والمناعة في المركز البريطاني لعلاج السمنة في تصريح سابق، وما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد، بجانب موقعي "Bright side" و"wikihow"، في السطور التالية:

1- أبسط طرق الوقاية والهروب من الموجه الحارة الابتعاد عن حرارة الشمس بقدر الإمكان خاصة وقت الظهيرة.

2- يفضل بالنسبة لكبار السن التزام المنازل وتحديدًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا

3- يفضل عدم خروج مرضى الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي والحساسية والأطفال ومرضى ضغط الدم والسكري إلا للضرورة.

4- شرب من 2 إلى 3 لتر مياه للحد من الشعور بالحر، وتناول الفاكهة الصيفية المرطبة كالبطيخ والتفاح، ويمكنك ذلك عن طريق تناول ثمرة أو نصف ثمرة فاكهه مع كوب مياه.

5- تخفيف الملابس خلال فترات النهار (وقت ذروة الموجة الحارة).

6- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة من دون ارتداء كاب أو واقي رأس.

7- تناول كوب من عصير العنب البارد الذي يحتوي على نسبة عالية من السكريات، والمعادن والتي تساعد على إعادة التوازن إلى أعضاء الجسم.

8- يمكنك وضع كمادات ماء باردة على الرأس والعنق و الأرجل وتحت الإبطين.

9- وضع كريم الواقي من الشمس، لحماية الجلد من الالتهاب.

الملابس المناسبة للطقس الحار:

10- اختر الملابس المصنوعة من خامات جيدة التهوية (أي يستطيع الهواء المرور عبر نسيجها) والتي تحافظ على برودة الجسم مثل القطن أو الكتان أو الجيرسيه، وتجنب الملابس المصنوعة من البوليستر أو النايلون أو الحرير، و لا ترتدي العديد من طبقات الملابس، واعتمدي حذاءً مريحًا وجيد التهوية.

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11- اختر السراويل القصيرة (الشورت) والقصات والتصاميم الواسعة مثل الفساتين ذات قصة الجرس (A-line) والتي تكون فضفاضة عند الذراعين والصدر والخصر، و الأقمشة ذات الألوان الفاتحة، وتجنب ارتداء الألوان الداكنة وألوان الأحجار الكريمة مثل الزمردي والبنفسجي والأزرق. عليكِ أيضًا تجنب الملابس السوداء حيث إنها تحبس الضوء مما يزيد من شعوركِ بالحر.

12- ارتداء غطاء للرأس لتجنب الإصابة بضربات الشمس

الفلاتر والمكيفات:

13- تنظيف فلاتر المياه جيدًا حتى لا تعطي الحرارة فرصة للبكتيريا بالتسبب بأضرار للمواطنين

14- ضبط التكييفات على درجات تتراوح من 25 إلى 27 درجة

إسعافات أولية للمصابين بضربة شمس:

15- وضع الشخص المصاب بضربة الشمس في الظل، ويفضل أن يكون تحت المروحة أو المكيف.

16- وضع الشخص في وضعية الاستلقاء، وتخفيف ملابسه، ومحاولة تبريد جسمه بالماء البارد أو عمل "كمادات"

17- شرب المياه مع بعض السكر لتجديد محتوى الماء في الجسم.

18- إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو صداع حاد، يمكن إعطاؤه كبسولات الباراسيتامول.

إذا لم يستجيب المصاب لتلك الإسعافات الاولية يجب نقلة فورًا إلى أقرب مستشفى.

كيف تؤثر موجة الحر القارسة على أجسامنا؟

أوضح البروفيسور إيكهارد برايتبارت رئيس الجمعية الألمانية للوقاية من الأمراض الجلدية، أن التعرض لأشعة الشمس يعد مفيدا للنفس والجسد على حد سواء؛ حيث إنه يساعد على إفراز هرمونات السعادة ومن ثم تحسين المزاج والشعور بالراحة النفسية من ناحية، كما أنه يساعد الجسم على إنتاج فيتامين D3 المهم لصحة العظام من ناحية أخرى.

وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن أشعة الشمس تنطوي على بعض المخاطر الصحية؛ فإلى جانب خطر الحروق الشمسية ترفع الأشعة فوق البنفسجية خطر الإصابة بسرطان الجلد، علما بأنه مع تكرار الإصابة بالحروق الشمسية يرتفع خطر الإصابة بسرطان الجلد، و قد يتسبب في ظهور حمرة منتصف الوجه والأوعية الدموية الرفيعة خاصة حول منطقة الأنف.

ويؤدي الى شيخوخة مبكرة. كما ينتج عنه ظهور النمش بأحجام كبيرة وشامات الشيخوخة (Age spots) والتجعدات وما يسمى (Actinic Keratoses)، وتصيب الأشخاص بالجفاف، وبضربة الشمس التي تكون مميتة في أغلب الاحيان.