إطلالات اليسا الأخيرة أناقة جريئة تناسب سهراتك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 07:36 مساءً - عادت إليسا لمزاولة نشاطها الفني بشكل رسمي، بعد المشكلة الصحية التي تعرضت لها ونتيجةَ متابعة العلاج الذي استمر لشهور عدة، وكما هو معروف فإنّ إليسا امرأة قوية، وقد استطاعت في المرحلة الماضية وحتى أثناء مرضها وعلاجها، أن تحافظ على أناقتها وتألقها، وبعد عودتها الرسمية للنشاط الفني والحفلات الغنائية، شاهدنا اطلالات إليسا الأخيرة المميزة، والتي اختارتها بعناية، وبرهنت مجددًا عن أناقتها، إن كان في المناسبات الرسمية، أو على المسرح، أو حتى في المشاوير اليومية الكاجوال، وقد اخترنا اليوم صور اطلالات إليسا الأخيرة، شاهديها واخبرينا رأيكِ بها.





فستان قصير باللونين الأسود والأبيض اختارته إليسا

فستان باللونين الأسود والأبيض اختارته اليسا





مؤخرًا شاهدنا إليسا في اطلالة أنيقة جمعت فيها بين الأسلوب الكاجوال المريح، والأسلوب الأنثوي الناعم، حيث اختارت فستانًا قصيرًا باللونين الأبيض والأسود بقصة مستوحاة من الستينيات، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أبيض، وحقيبة كتف من الجلد الأسود، ونظارات شمسية بتصميم عصري.





لوك مواكب للموضة في تنورة من التول نسقته إليسا

اليسا نسقت تنورة من التول مع توب باللون الأسود





في اطلالة حديثة لـ إليسا، شاهدناها وقد نسقت لوك مميزًا مواكبًا لأحدث صيحات الموضة، وكان عبارة عن تنورة كلوش ماكسي من التول، زينت خصرها بحزام من الجلد الأسود، ونسقت معها توب أوف شولدر باللون الأسود، وحقيبة كتف من “ديور” Dior، وصندلًا بكعب عالٍ بتصميم مميز.





إليسا على المسرح في فستان من الدانتيل الأبيض

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فستان من الدانتيل الأبيض اختارته اليسا على المسرح



في أحدث حفلاتها التي أقامتها في مهرجان موازين، شاهدنا إليسا وقد تألقت في فستان بتصميم عصري ناعم، مصنوع من قماش الدانتيل باللون الأبيض، ياقته مفتوحة على شكل حرف V وله شقان طويلان من الجانبين، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية فاخرة.



صور … اطلالات إليسا الأخيرة، ما رأيكِ بها؟

لماذا تدرجات الأزرق والفيروزي خيار فساتين إليسا؟