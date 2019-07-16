موديلات بلايز آخر موضة من الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 07:36 مساءً - لاحظنا في المواسم الماضية اهتماما خاصا في البلايز، حيث أصبحت دور الأزياء العالمية تقدم في كل موسم تصاميم بلايز مبتكرة تستوحيها من حقبة تاريخية مختلفة. وفي موسم ربيع وصيف 2019 شاهدنا أجمل الموديلات التي تنوعت من ناحية قصاتها وألوانها والأقمشة المصنوعة منها، مثل قصة الاوف شولدر أو الأكمام المنفوخة أو تلك المزينة بالرباطات أو قصة الكورسيه أو المزينة بالكشكش أو بالترتر البراق وغيرها من الأفكار. وهذه البلايز تستطيعين تنسيقها مع مختلف الاطلالات الكاجوال والرسمية. وقد شاهدنا الفاشينيستا العربيات وقد نسقن أجمل الاطلالات اللافتة في موديلات بلايز آخر موضة. واليك بعض الأمثلة.



مرام زبيدة تختار بلوزة من الكشكش

مرام زبيدة في بلوزة مزينة بالكشكش



نسقت الفاشينيستا مرام زبيدة لوك مميزا جمع بين الأناقة والعصرية، حيث اختارت توب مبتكرة مكشوفة الأكتاف ومزينة بالكشكش باللون البيج. وقد نسقت معها بنطلونا مطاطيا باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة من “فندي”Fendi وحذاء أنيقا بكعب متوسط باللونين البيج والأسود من “شانيل” Chanel.





العنود بدر تختار بلوزة مبتكرة باللون الأحمر

بلوزة مبتكرة تألقت بها العنود بدر





اطلالات الفاشينيستا ومقدمة البرامج العنود بدر دائماً ما تكون مبتكرة ومميزة، وتختار قطع الموضة اللافتة، مثل هذه البلوزة باللون الأحمر معرقة برسومات النجوم باللون الأبيض، بقصة الكتف الواحد ولها ما يشبه الوشاح يتدلى من الخصر حتى الكاحل. وقد نسقت معها بنطلون جينز خصر عال وقبعة صيفية من القش، ومجموعة من المجوهرات الذهبية الناعمة.

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علا فرحات اختارت بلوزة بقصة الكورسيه

البلوزة المستوحاة من الكورسيه أحد أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وهي توحي بالكثير من الأنوثة والعصرية في آن واحد. وقد شاهدنا علا فرحات في إحدى المناسبات وقد نسقت توب بقصة الكورسيه مكشوفة الأكتاف باللون الأبيض مع جينز خصر عال أحمر وحذاء رياضي كاجوال وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود.



موديلات بلايز آخر موضة اختارتها الفاشينيستا العربيات. شاهدي الصور واستوحي منهن أبرز الأفكار لتتألقي في مناسبات هذا الصيف.

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