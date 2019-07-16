فساتين سهرة من عروض الكوتور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 07:36 مساءً - من عروض الأزياء الراقية لـ خريف 2019 رصدنا لكِ أجمل فساتين السهرة التي تليق بالمناسبات الرسمية. وكان للأزرق بمختلف نغماته، حضور لافت على خشبات عروض خريف وشتاء 2019 – 2020. تابعي أحدث التصميمات لتكتشفي جديد الموضة العالمية. كما كان حضور بارز لفساتين سهرة منفوشة خلال عروض أسبوع باريس للهوت كوتور.



أبرز موديلات فساتين سهرة 2019



- يبدو أنّ قصيرات القامة هنّ الأكثر حظًّا هذا العام، نظرًا لتوافر باقة من فساتين السهرة ذات القصات، التي تساهم بشكل كبير في إطالة القامة، وفي مقدمتها الموديلات المحددة للجسم والتي رصدناها لدى رامي قاضي Rami Kadi وطوني ورد Tony Ward.

- تبقى فساتين السهرة المنفوشة الأحب إلى كل امرأة أنيقة تتطلع إلى خطف الأنظار في المناسبات الكبيرة، لذا حرصت دور عريقة مثل جورج شقرا Georges Chakra وطوني ورد Tony Ward على تقديم موديلات فخمة، نرشحها إلى ذوات القامة كمثرية الشكل، لتخفي منطقة الأفخاذ الممتلئة.

- برزت على منصات عروض كوتور خريف 2019 فساتين السهرة المزودة بالكاب الطويل، والتصميمات الأجمل حملت توقيع المصمم العالمي إيلي صعب Elie Saab، كما أحببنا الفساتين بالأكتاف العريضة من توقيع مواطنه اللبناني زياد نكد Ziad Nakad، اِلجئي إلى هذه الستايلات لتظهري بأكتاف أعرض مما أنتِ عليه.

فساتين سهرة منفوشة مطرزة بالريش

فساتين سهرة منفوشة مطرزة بالريش

لا يمكن تجاهل بزوغ نجم فساتين السهرة المزدانة بالريش النافر، والتي سيطرت بشكل كبير على خشبات عروض أسبوع باريس للهوت كوتور، وصادفناها تحديدًا لدى جيفنشي Givenchy وشانيل Dior، أعتمدي هذا الستايل لتؤطري اطلالتكِ بالفخامة.

فساتين سهرة منفوشة مطرزة بالريش

فساتين سهرة منفوشة قصيرة

- أعادت بعض الماركات صيحة الخمسينيات المتمثلة في فساتين السهرة المنفوشة القصيرة، إلى واجهة الموضة، وفي مقدمتها ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier ورامي العلي Rami Al Ali.

فساتين سهرة منفوشة بأكمام شفافة

- أدرج بعض الماركات مثل زياد نكد Ziad Nakad وجورجيو أرماني Giorgio Armani مجموعة من الفساتين المزودة بأكمام طويلة شفافة، أحيانًا تصل إلى الأرض وتشبه الكاب Cape.

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فساتين سهرة منفوشة مطرزة بالريش

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