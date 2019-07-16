كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 07:36 مساءً - تعاني النساء الممتلئات أحيانًا إيجاد قطع الملابس الملائمة لشكل قوامهنّ، ولا سيّما أنهنّ يبحثن دائمًا عن التصميمات التي تخفي العيوب وتجعل الجسم يبدو أكثر تناسقًا، وفي فصل الصيف تميل خيارات معظم النساء لاختيار تصميمات فساتين ناعمة ومرهفة توحي بالأناقة وبالراحة في الوقت ذاته، لهذا وللنساء الممتلئات اخترنا اليوم أبرز اطلالات الفاشينيستا روان في موديلات الفساتين المتنوعة، والتي جعلتها تبدو متألقة وأنيقة، والأهم من كل ذلك جعلت قوامها يبدو رشيقًا ومتناسقًا لتستوحي منها بعض الأفكار، وتتألقي بدوركِ في مختلف المشاوير الصيفية، وإليكِ بعض الأفكار.





روان في فستان ماكسي معرق

روان في فستان ماكسي معرق بالورود



الفساتين المعرقة من الممكن أن تكون خيارًا مثاليًّا بالنسبة للنساء الممتلئات، حيث إنّ التعريقات تخدع البصر وتخفي عيوب الجسم، مثل هذا الفستان الماكسي ذي التصميم الأنثوي، الذي اختارته روان مؤخرًا، والمعرق بطبعات الورود ونقشة البولكا باللونين الأسود والأبيض، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأبيض، وشنطة يد معدنية على شكل قلب صغير.

إطلالات الفاشينيستا روان لتبدي أصغر سنا





اطلالة لافتة في فستان ميدي باللون الأحمر

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فستان أحمر مزين بالكشكش تألقت به روان



كثر يعتقدون أنّ اللون الأحمر لا يناسب الممتلئات، لكنّ هذه النظرية غير دقيقة واطلالة روان أكبر دليل على ذلك، حيث إنها تألقت في فستان باللون الأحمر جعل قوامها يبدو متناسقًا، لا سيّما وأنّ قصة الفستان مميزة مع خصر محدد بحزام قماشي، وتنورة مزينة بطبقات من الكشكش، وقد أكملت اللوك بحقيبة كلاتش بتصميم عصري، وحذاء بكعب عالٍ بنقشة النمر.





اطلالة صيفية في فستان ميدي اعتمدتها روان

روان في اطلالة صيفية في فستان ناعم





الفساتين مثالية لفصل الصيف والرحلات، كما ذكرنا، وروان تألقت في أحد المشاوير الصباحية في فستان ميدي معرق باللون الزهري، محدد الخصر ومزين بأزرار جانبية باللون الأسود، وقد نسقت معه شنطة يد من القش موضة صيف 2019 وحذاءً من الجلد باللون الأبيض.

جيجي حديد تلهمك إطلالات المطار



فساتين ناعمة للمتلئات من الفاشينيستا روان، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ.

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