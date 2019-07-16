تصاميم خلّاقة بأنامل المصممة السعودية هانية البريكان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 07:36 مساءً - من علم الاقتصاد إلى مهنة التصميم.. هكذا أرادت المصممة السعودية هانية البريكان أن تستكمل مسيرتها المهنية. فقد جعل منها شغفها وعشقها لتصميم الأزياء وبالأخص العبايات تشق طريقها في عالم الابتكار والإبداع منذ العام 2011..

فكيف كانت بدايات هذه المصممة المبدعة في مجال تصميم العبايات، وما الذي يميز تصاميمها الخلاقة؟ دعونا نكتشف ذلك من خلال هذا اللقاء الذي أجرته «الخليج 365» معها.

المصممة السعودية هانيه البريكان

شغف التصميم

- كيف اكتشفت شغفك في تصميم الأزياء، ولماذا اخترت خوض هذا المجال؟

بعد أن حصلت على شهادة جامعية في علم الاقتصاد بدأت في أخذ دورات في التصوير والأزياء. فأنا لطالما أحببت عالم الأزياء منذ نعومة أظافري.

كان العام 2011 نقطة فاصلة في حياتي حيث بدأت بمجال تصميم العباءات وأطلقت علامتي الخاصة HANIA «هانيه».

- ماذا يمثلّ تصميم الأزياء بالنسبة لك؟

عالم الأزياء هو شغفي منذ الصغر وهو مصدري الخاص في الإلهام والابداع. إنه عبارة عن أفكار تجول في داخلي أحولها من خلال تصاميمي إلى أشياء ملموسة.

من تصاميم هانية البريكان للعبايات

- ما هي الخامات والألوان الأساسية التي تختارينها في تصاميمك؟

أعتمد كثيراً على قماش الكريب الياباني؛ فهو أساسي جداً في تصميم العبايات نظراً لفخامته وثبات لونه إضافةً إلى أنه من أكثر أنواع الخامات ملاءمةً للطقس في المملكة العربية السعودية والخليج عموماً.

الأسود هو اللون الرئيسي في العبايات والذي لا تخلو أي مجموعة من دونه

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تصاميم عبايات فريدة

- ما الذي يجعل من تصاميمك فريدةً مقارنة بعلامات سعودية أخرى؟

تتميّز تصاميمي عن غيرها من خلال الأقمشة المستخدمة لابتكارها، إضافةً إلى الشك والتطريز اليدوي الذي يعدّ من أسسي.

فأنا أحاول دائماً اختيار أقمشة جديدة فخمة ومريحة في الوقت ذاته، بالإضافة للأعمال اليدوية التي نطبقها على العبايات والتي تجعلنا تضفي علينا طابع الفرادة.

من تصاميم هانية البريكان للعبايات

مجموعة عبايات HANIA الجديدة

- بالحديث عن مجموعتك الجديدة من العباءات. أخبرينا أكثر عنها، من أين استوحيتها وما كان الهدف منها؟

تتميّز مجموعتي الجديدة بألوان وقصات مختلفة بالإضافة إلى اعتمادي فيها على ألوان الطبيعة مثل الأخضر المستوحى من النباتات والأزرق المستوحى من الماء والرمادي المستوحى من لون الصخور. لقد حاولت من خلال هذه المجموعة حيث اختيار ألوان جديدة مطعمة بالعمل اليدوي والتطريز لأوراق الشجر والزهور.

من تصاميم هانية البريكان للعبايات

نصيحة اختيار العباءة

- ما هي نصيحتك للمرأة السعودية أثناء اختيار عباءتها؟

أنصحها بأن تختار دائماً ما يناسبها من القصات. كما عليها أن تتذكّر أن لكل مناسبة تصميمها الخاص من العبايات. فالعباءة متطلب أساسي لأناقة المرأة السعودية.

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