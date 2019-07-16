شنط يد النجمات العربيات من أفخم ما يكون!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 07:36 مساءً - تتنافس نجمات العالم العربي في الإطلالات، لاسيما شنط اليد التي تعدّ من أهم الإكسسوارات المكمّلة لكل نجمة في إطلالتها اليومية، أو خلال الحفلات.

الصور تظهر أجمل شنط يد النجمات العربيات والماركات العالمية، التي اخترناها منها من أهم دور الأزياء العالمية:

نوال الزغبي

النجمة نوال الزغبي اختارت من دار دولشي أند غابانا Dolce & Gabbana شنطة يد صغيرة الحجم، ناسبت فستانها المطرز في إحدى حفلاتها الغنائية.

نانسي عجرم

في حين ظهرت النجمة نانسي عجرم بإطلالة سبور على انستقرام، نسقت معها شنطة يد من دار ديور Dior العالمي.

نجوى كرم

النجمة نجوى كرم اختارت شنطة يد شانيل Chanel العالمي أثناء سفرها إلى مهرجان موازين 2019 في المغرب، وكانت شنطتها من اللون الزهري الناعم.

سيرين عبد النور اخترت شنطة يد طوني ورد

أما النجمة سيرين عبد النور فكانت الأكثر أناقة بشنطة اليد التي حملتها في إحدى الحفلات، حيث حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد Toni Ward وقد تناسبت مع إطلالتها الفضية، حيث صمّمت من حبات اللؤلؤ.

هيفاء وهبي

النجمة هيفاء وهبي نشرت صورة لها على انستقرام بإطلالة من الجينز نسقت معها حذاء وشنطة يد من دار فندي Fendi العالمي، وكانت من اللون الهافان.

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مايا دياب

النجمة مايا دياب ظهرت في إحدى صورها عبر انستقرام بإطلالة يومية ناعمة اختارت معها شنطة يد من دار لويس فيتون Louis Vuitton العالمي.

النجمة يارا

النجمة يارا غالباً ما تختار في إطلالاتها شنطة يد كبيرة الحجم، وهنا اختارت حقيبة يد من اللون الأحمر حملت توقيع دار فالنتينو Valentino، نسقتها مع إطلالتها السبور باللون الأبيض والقميص الجينز.

الملكة أحلام

النجمة أحلام أطلقت شنطة يد تحمل حرف اسمها "A"، في بوتيكها الخاص، ودعت محبيها للحصول عليها من موقع بوتيكها، أما تصميم الشنطة، فحمل ألوان الأصفر والبنفسجي على شكل نقشة جلد التمساح، وحرف إسم أحلام في الوسط.

والملفت في الشنطة أنها صممت على شكل إكسسوار لكف اليد، يمكن حملها في اليد مباشرة وهي عصرية التصميم بامتياز.

نيللي مقدسي

نختم مع النجمة نيللي مقدسي التي اختارت حقيبة يد صغيرة الحجم من دار إيف سان لوران Saint Laurent باللون الأسود اللامع تناسبت مع إطلالتها .