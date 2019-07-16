للمحجبات.. تنسيق التنورة عالية الخصر على طريقة مدونات انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 07:36 مساءً - من القطع التي أصبحت لا تستغني عنها كثير من الصبايا المحجبات، هي التنانير عالية الخصر، بمختلف الموديلات والخامات، سواء كانت التنانير المكسرة البليسه، أو التنانير الميدي الطويلة بالخامات القطنية المناسبة للصيف، وغيرها.



وأيًّا كان تصميم التنورة الذي تفضلينه، اخترنا لكِ أكثر من طريقة لتنسيق التنانير عالية الخصر على طريقة مدونات انستقرام، لتلهمكِ أفكارًا عصرية لستايلِك.

التنورة عالية الخصر المكسرة مع التيشرت القطن

التنورة عالية الخصر المكسرة مع التيشرت القطن





لاطلالة مريحة وعملية، أغلب الصبايا تتجه الآن إلى اعتماد التنورة عالية الخصر المكسرة، وبكل بساطة يمكنكِ تنسيقها مع التيشرت الصيفي، وقميص مفتوح على طريقة المدونة نورهان حسين.

وحاولي عند اختيار الألوان أن تبدو متدرجة أو منسجمة مع بعضها، بخاصة وإن كنتِ سوف تعتمدين أكثر من قطعة باللوك الواحد، حتى لا تبدي مبالغة كثيرًا.



التنانير الطويلة مع البلوزات الطويلة والبليزر

التنانير الطويلة مع البلوزات الطويلة والبليزر





التنورة البيليسيه الشيفون عالية الخصر بالألوان الزاهية تكون عملية للغاية، تناسب الكثير من القطع لديك خاصة التيشرت القطني القصير، وأفضل تنسيق مع هذه التنورة، هو أن تعتمديها مع البليزر الصيفي، على طريقة المدونة وفاء عز، لاطلالة تجمع بين النمط العصري والكلاسيكي، تناسب كل أوقاتك.

التنانير المعرقة بالورود مع البلوزة النود

التنانير المعرقة بالورود مع البلوزة النود





هذه القطعة الصيفية للتنورة المعرقة بالورود بخامة الساتان الحريرية، ننصحكِ باعتمادها للمناسبات الرسمية أو الكلاسيكية التي تحتارين في اختيار اللوك المناسب لها، فقط ستنسقين معها بلوزة شيفون بأحد ألوان النود، كهذا اللوك من المدونة سها بالتنورة المعرقة بالورود المخملية، مع البلوزة الشيفون بدرجات السومون.

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التنورة عالية الخصر متناغمة مع السكارف

التنورة عالية الخصر متناغمة مع السكارف

لفتنا هذا اللوك من المدونة سالي عاشور، للتنورة عالية الخصر الملونة، مع القميص الأبيض، والسكارف بخامة وألوان التنورة نفسها، لاطلالة متناغمة وناعمة، مناسبة لكل أوقاتكِ بالنهار، مع الكعب السميك والشنطة متوسطة الحجم.



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