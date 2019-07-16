الامارات | يصعب التمييز بينهما...صورة نانسي عجرم وأمها تحصد ألاف المعجبين

شكرا لقرائتكم خبر عن يصعب التمييز بينهما...صورة نانسي عجرم وأمها تحصد ألاف المعجبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت الفنانة نانسي عجرم على موقع "تويتر" صورة تجمعها مع والدتها في أحد الأماكن العامة. وحصدت آلاف التعليقات التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي، التي اشاد اصحابها بجمال والدة الفنانة اللبنانية التي لاتزال تتمتع برشاقتها حتى أنه يصعب التمييز بينهما. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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