القصة الكاملة لرسائل أنغام بعد عودة أحمد إبراهيم لزوجته الأولى: غيرة ولا إيه؟

لا تزال علاقة المطربة أنغام بزوجها أحمد إبراهيم، محط اهتمام من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت أخبارهما محرك البحث الاجتماعي جوجل خلال الفترة الأخيرة.

وبعد أنباء عودة "إبراهيم" إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوجة الفنانة أصالة نصري، ألمح البعض إلى توتر العلاقة بين أنغام وزوجها، بدافع الغيرة.

وفيما يلي أبرز المحطات في علاقة أنغام وأحمد إبراهيم، منذ ارتباطهما حتى أنباء عودته إلى زوجته الأولى، نستعرضها خلال الفقرات التالية:

حذف رسالة الحب

بعد أنباء عودة أحمد إبراهيم لزوجته الأولى، حذفت أنغام صورة لرسالة تهنئة بعيد ميلاد أحمد إبراهيم عبر حسابها على "إنستجرام"، التي أعلنت خلالها زواجها بـ"إبراهيم"، والتي علقت عليها: "لأول مرة أكون سعيدة إن في حد سمح لنفسه يسرق شيء خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصة إني أعبر مرة تانية عن حبي واحترامي لجوزي، وعلنًا وبالمرة أكتب الكلام مرة تانية بخط حلو عشان أنا خطي وحش أوي".

وتضمنت "المنشور": "اليوم ده كان من أحلى أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد 9/2 وفي نفس اليوم استلمنا ماستر ألبومي الجديد، حالة خاصة جدا، كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنة وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرا مرة تانية للحرامي".

وأثار حذف الرسالة الجدل بين متابعيها، وسط تكهن البعض بانفصال الثنائي، بالتزامن مع أنباء رجوع طليقته إلى عصمته.

رسائل الحب

موجة من التكهنات والجدل، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي حول ردود أفعال أنغام عقب شائعات عودة أحمد إبراهيم لزوجته، حيث فسر البعض أن نشرها صور "سيلفي" تجمعها بزوجها، رسالة أن علاقتها بزوجها ما زالت قوية ولم تهتز.

وعلقت أنغام على الصورة التي التقطت خلال حضورها وزوجها حفل الفنان محمد حماقي، قائلة: "مع إني ما بحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده على كتفي زي ما هو دائماً إيده على كتفي وساندني".

كما شاركت أنغام متابعيها، بصورة لها، ظهرت من خلالها دون مكياج نهائي، وبصحبة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، والفنان محمد حماقي، خلال الاستعداد لحفل الأخير.

وحرص "إبراهيم" على ضم أنغام، خلال الصورة، الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، مشيدين بلإطلالتهما.

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تفاصيل رجوع زوج أنغام لـ"أم ولاده"

أحمد رجع لطليقته بدون علمها".. معلومة كشفتها مصادر مقربة من الموزع الموسيقى الشاب أحمد إبراهيم، وزوج الفنانة أنغام، لـ"الوطن"، مؤكدين أن الأخير أعاد زوجته الأولى ياسمين عيسى، إلى ذمته، دون علمها أو معرفة أهلها الذين يرفضون أن تكون ابنتهم زوجة ثانية، وذلك عقب طلاقها منذ أشهر.

وأضافت المصادر، أن رجوع "إبراهيم" لزوجته الأولى، يأتي بالتزامن مع وقوع خلافات بينه وبين أنغام خلال الفترة الأخيرة، بسبب اهتمامه بأولاده، وعودته لزوجته الأولى.

ما هو الطلاق الرجعي؟

يُعرف ذلك النوع من الطلاق الذي يسمح للرجل بعودة طليقته إلى عصمته دون معرفتها بـ"الطلاق الرجعي" في الفقة الإسلامي، والذي شرحه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال فتوتين "2760" و"3212"، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

وقال "جمعة"، إن الطلاق الرجعي فهو الانفصال الذي يتيح للرجل إعادة طليقته بالقول أو بالفعل، دون الحاجة إلى عقد زواج جديد، طالما ردها إلى عصمته خلال فترة العدة، الممثلة في ثلاثة أشهر من الطلاق، متابعًا أن "الرجعي" ليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.

وذكر مفتي الديار المصرية السابق، أنه يوجد نوع من الطلاق يسمى بـ"البائن"، والذي يعني انتهاء علاقتها الزوجية بين المرأة وطليقها، ولا يجب عليها طاعته، ولا يحق لأحدهما الميراث من الأخر عند الوفاة، مضيفا أنه يمكن أن يتحول الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن، إذا انتهت عدة المطلَّقة دون أن يعيدها زوجها إلى عصمته.

الطلاق الرسمي

في 11 أبريل الماضي، أعلنت "ياسمين" عن طلاقها رسميا من زوجها الموزع الموسيقي، بعد زواج استمرة لمدة 10 سنوات أنجبا فيها طفلين، لاعتراضها على زواجه من أنغام، حيث بدأت الزيجة بعقد عرفي في أكتوبر 2018، خلال فترة العمل على ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا"، ثم دون عقد رسمي خلال فبراير الماضي.

وقالت ياسمين لـ"الوطن": "كان هناك ضغط كبير من الأهل والأقارب من أجل المصالحة، ولكن بعد المهزلة الإعلامية التي نشبت يوم احتفال أنغام بألبومها الأخير حالة خاصة جدًا، وكان لابد من الطلاق حفاظًا على كرامة أولادي، لأنني ليس لدي أي تفسير وهم يشاهدون والدهم مع سيدة أخرى وهم يتبادلا الحب والقبلات أمام عدسات المصوريين والقنوات الفضائية".

وأضافت: "أنغام قبلت أن تكون زوجة ثانية، ولكنها لم تقبل على كرامتها الاستمرار في الزواج بأحمد في وجود زوجة ثانية، خاصة بعد الإفصاح عن حبهما وتبادلهما القبلات أمام الكاميرات في أكثر من مناسبة، منها برنامج الإعلامي نيشان (توأم روحي)، وحفل الموريكس دور وحفل إطلاق الألبوم الجديد، حيث اعترفا بحبهم".

يشار إلى أنه أحمد إبراهيم أو زوجته أنغام لم يعلقا على نبأ عودة الموزع الموسيقى إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى، حتى الآن.

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