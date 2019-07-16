الامارات | مدير مهرجان قرطاج: أليسا لاتعجبني

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مهرجان قرطاج: أليسا لاتعجبني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاتزال وسائل الإعلام المكتوبة ومنصات التواصل الاجتماعي تتداول خبر التصريحات الصحافية التي أدلى بها مدير مهرجان قرطاج الدولي مختار الرصاع بحق الفنانة اللبنانية أليسا. هذه التصريحات فتحت باب الجدل وتتسبب في خلافات تكبر يوما، ويبدو أنها في طريقها لتصير أزمة.

وكان الرصاع قد أكد في لقاء اذاعي عدم نية مهرجان قرطاج دعوتها إلى إحياء أي حفل غنائي على خشبة المسرح الروماني هذا العام ، واصفا بنبرة لا تخلو من التعجب الذي اعتبره البعض ضربا من "السخرية والتهكم" المقصودين ، لقب "ملكة الإحساس" الذي وصفها به المذيع لا يناسبها لأنها "لا تعجبنه" ،إذ صرح علنا " أنا لا أريد التكلم عن الناس...أنا مدير مهرجان قرطاج ولا تعجني"، مضيفا "قل لي صوت نجوى كرم أو جوليا بطرس أقول لك أوكي، أو شيرين عبد الوهاب التي تمتلك إحساسا".

ولم تفوت إليسا فرصة الرد عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مكتفية بالتصريح بنبرة مفعمة بالثقة قائلة "الناس بتروح وبتجي وإليسار بتبقى ملكة قرطاج"، وانهالت التعليقات المدافعة على الفنانة وردود الأفعال المهاجمة لمدير المهرجان لتأخذ طابعا حادا اقترب أغلبه من الشتائم المباشرة من قبل جمهور المغنية اللبنانية إليسا، التي اكتفت بإغلاق ملف الرصاع لتنشغل كعادتها بالتواصل اليومي مع جمهورها عبر صفحاتها الاجتماعية التي شهدت مؤخرا خبر إطلاقها مجموعتها الخاصة التي أطلقت عليها الفنانة اسم (Never Give Up) بالتعاون مع دار المجوهرات LAVALLIERE، لتنعت بها رحلة انتصارها على المرض وتوجه بها رسالة مباشرة لكل امرأة عربية لتكون أقوى على الدوام. في الوقت الذي تستعد الفنانة لألبوم غنائي جديد، بعد ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني" الذي أطلقته الصيف الماضي وضم 16 أغنية جديدة لاقت استحسانا متفاوتا بين أوساط المتذوقين لفنها.

وفاجأت الفنانة اللبنانية إليسا زميلها المغني السوري ناصيف زيتون، حيث حضرت الفنانة على حضور حفله الذي أقيم أخيرا ضمن مهرجانات أعياد بيروت، وبادر النجم الشاب بدعوة الجمهور للاحتفاء بحضور أليسا، والنزول من على خشبة المسرح لتقبيل يدها.