مدير علامة "ماك" يكشف عن أبرز قواعد تطبيق المكياج في الصيف

تحوّل حدث الموضة والجمال الأول والأضخم عربيًا JamaloukiCon إلى مقرّ يجمع كل سنة، ليس فقط محبّات ومحبّي الأزياء والمكياج وغيرها من التفاصيل التي تعنى بجمال المرأة، إنما أيضًا المؤثرين والمؤثرات في هذين المجالين الواسعين.

وفي هذا السياق تحدث المديرَان الفنييان العالميان لدى علامة M.A.C.، جرجوري ارلت، روميرو جينجس عن كواليس العمل.

مقابلة خاصة مع روميرو جينجس، المدير الفني العالمي لدى علامة M.A.C :

صف لنا شعوركَ تجاه تواجدك في بيروت للمرة الثانية، وتحديدًا في حدث JamaloukiCon.

الشعور مميز والطعام في بيروت لذيذ للغاية. أما حدث JamaloukiCon فهو رائع لدرجة أنني أردد وأغنّي جمالكِ كن طيلة اليوم (يقولها بحماس) لشدّة المرح الاستمتاع بالوقت هنا!

أخبرنا أكثر عن تفاصيل المكياج الذي طبّقته على وجه السوبرموديل Elsa Hosk.

أردتُ أن أسلّط الضوء على ملامح وجه إلسا كما هي أكثر من تطبيق مكياج كامل وفعلي لها. من هنا، استخدمت تقنيّتَي الكونتور والهايلايت والألوان الهادئة والحيادية مع لمسة بسيطة من اللون الزهري، أحمر الخدود والغلوس. استمتعنا بوقتنا على منصّة جمالكِ كن، إلسا كانت مرتاحة وأحبّت اللوك.

مما استوحيت هذا اللوك؟

استوحيت اللوك من جمال إلسا بذاته: من عينيها، شعرها وحتى شخصيتها... جميعها تفاصيل ساعدتني لتنفيذ هذا المكياج.

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تشتهر ببصمتكَ الخاصة في استخدام الألوان. فهل هناك قواعد معينة يجب اتباعها خلال تطبيق مكياج يرتكز على الألوان البارزة، خاصةً في الصيف؟

من اهم القواعد وخاصةَ في فصل الصيف هي البرايمر، ثمّ البرايمر ثمّ البرايمر! يجب تطبيق البرايمر على الوجه ليثبت المكياج ويدوم طويلًا كما يجب استخدام منتجات مثل أحمر الشفاه من M.A.C الذي يدوم لـ8 ساعات. إذًا، في فصل الصيف وخاصةً في لبنان، يجب استخدام مستحضرات مكياج تدوم لوقت طويل لأن الجو رطب جدًا هنا. من حسن الحظ أن هذا النوع من المنتجات متوفّر لدى علامة "ماك"، وأنا أستخدمها لمكياج حفلات الزفاف وعروض الأزياء.

بالحديث عن هذا النوع من المكياج، ما هي الحيلة الأساسية التي تجعل الألوان تثبت وتدوم طيلة اليوم على الوجه؟

تطبيق البرايمر قبل المكياج هي الخطوة الأساسية. لكن عندما يتعلّق الأمر باستخدام منتجات "ماك"، يمكن حينها الاستغناء عن البرايمر، لأن مكياج هذه العلامة يرتكز على تركيبات تدوم لوقت طويل.

أخيرًا، ما هي آخر صيحات المكياج التي تنصح بها النساء اللواتي يملنَ الى تطبيق المكياج الخفيف والناعم؟

عندما يرتبط الأمر بالمكياج الخفيف، من الضروري التركيز على البشرة أكثر من المكياج والكونتور. بمعنى آخر، الهايلايت وإضاءة الوجه هو الصيحة التي أنصح بها وهو الأساس هنا، شرط اعتماده بطريقة تبدو فيها البشرة منتعشة تمامًا كما فعلت خلال تطبيق المكياج لإلسا اليوم.

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