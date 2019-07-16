19 صورة نشرتها فتيات قبل وبعد المكياج.. صدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

المكياج من أقوى أدوات الفن والتعبير عن الذات، إذ يغطي جميع ندوب الوجه بشكل مثالي، أو يمكن تغيير الشكل بالكامل من خلاله.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى مجموعة من الصور نشرتها فتيات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لما قبل وبعد المكياج، توضح الفارق والتحولات الرهيبة التي أحدثها المكياج، ولاقت انتشارًا واسعًا، بحسب ما ذكر "Bright Side":