محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
المكياج من أقوى أدوات الفن والتعبير عن الذات، إذ يغطي جميع ندوب الوجه بشكل مثالي، أو يمكن تغيير الشكل بالكامل من خلاله.
وفي الألبوم المرفق بالأعلى مجموعة من الصور نشرتها فتيات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لما قبل وبعد المكياج، توضح الفارق والتحولات الرهيبة التي أحدثها المكياج، ولاقت انتشارًا واسعًا، بحسب ما ذكر "Bright Side":
كانت هذه تفاصيل خبر 19 صورة نشرتها فتيات قبل وبعد المكياج.. صدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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