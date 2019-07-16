"ملابسك البيضاء اصفرّت؟".. إليكِ طرق منزلية لإعادتها "زي البفتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سمية عبد الهادي

يؤرق كثيرات مشكلات غسل الملابس البيضاء، لصعوبة التخلص من البقع العالقة، أو اصفرار وفقدان لونها الناصع، ولحسن الحظ هناك ست طرق منزلية وبسيطة لتبييض الملابس التي اكتسبت بقعا صفراء، نذكرها خلال السطور التالية وفقًا لموقع "Bright Side".

1- الشمس

بعد الانتهاء من غسل الملابس البيضاء يمكن تعليقها على "المنشر" حتى تجف، ولكن شريطة أن تكون جميعها معرض لأشعة الشمس، بهذه الطريقة يعود اللون الأصلي للملابس دون مخاطر، لأهمية أشعة الشمس في عملية التخلص من البقع.

2- عصير الليمون

يمكن استبدال المواد المبيضة التي قد تضر بالملابس بعصير الليمون، فهو جيد في التخلص من المسحة الصفراء التي تتكون على الملابس البيضاء، ويكون ذلك بإضافة نصف كوب من عصير الليمون في لتر من الماء الساخن، يتم تحريك الخليط جيدا، ثم نقع الملابس به خلال ساعات الليل، بعدها يتم نزع الملابس من الخليط ثم وضعها بـ"الغسالة" للتنظيف جيدا.

يمكن كذلك استخدام عصير الليمون لإزالة بقع الصدأ من الملابس، من خلال وضعه فوق بقع الصدأ وتركه لمدة نصف ساعة، ثم تغسل قطعة الملابس جيدا وتجفف.

3- الخل الأبيض

الخل الصديق الأفضل للملابس، حيث يعمل على تبييض الملابس وإزالة البقع الصعبة وكذلك الروائح الكريهة، ويكون استخدامه للتخلص من البقع الصفراء بوضع ربع كوب من عصير الليمون مع نصف كوب من الخل الأبيض، وخلطهما جيدا ثم غمر الملابس في هذا الخليط لعدة ساعات، ثم تغسل وتجفف.

Advertisements

وللتخلص من الروائح الكريهة من الملابس، يمكن إضافة كوب من الخل إلى الغسالة خلال دورة الغسيل.

4- صودا الخبز

يعد من مزيلات البقع الصفراء من الملابس البيضاء، فضلا عن رائحتها الكريهة، لذلك يمكنك وضع بيكربونات الصوديوم إلى الملابس أثناء دورة الغسيل.

تقوم صودا الخبز أيضا بتطهير الملابس، لذلك يمكنك استخدامها باطمئنان فهي تحمي الملابس والغسالة من النمو البكتيري.

5- منظفات الغسيل الطبيعية

تلك التي تخلو من المواد الكيميائية، وتتكون من إنزيمات نباتية ومعادن طبيعية تقوم بعملية التنظيف بنفس فاعلية المنظفات الصناعية، كما أنها غير قاسية على الملابس بعكس المنظفات الأخرى التي تعمل على تقصير عمر الملابس.

كذلك فالمنظفات الطبيعية غير قابلة للتحلل ولا تسمح للبكتيريا للنمو بداخلها.

6- السائل الأزرق

هناك مسحوق أزرق يعمل على تنظيف الملابس من البقع الصفراء التي تصيبها، فعادة ما يكون هناك سائل أزرق مع مسحوق الغسيل يستخدم لإزالة البقع، ولكن لا يفضل الإكثار عن ربع ملعقة صغيرة منه.