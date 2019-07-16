فيديو: لن تصدقوا تكلفة اهتمام سيرينا وليامز ببشرتها مساءً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يوليو 2019 04:34 مساءً - تتّبع لاعبة التنس العالمية سيرينا ويليامز Serena Williams روتينًا خاصًّا للاعتناء ببشرتها في الفترة المسائية، تتخطى كلفته الـ 950 دولارًا.

وفي التفاصيل، وبعد أن سمحت سيرينا البالغة من العمر 37 عامًا لإحدى المجلات العالمية بالدخول إلى حمّامها الشخصي، لمشاهدة روتينها الليلي قبل النوم، وكيفية حفاظها على بشرتها باستمرار، تبيّن أنّ سيرينا تنفق الكثير من المال على بشرتها.

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وأوضحت لاعبة التنس الأمريكية، أنها تبدأ بتنظيف بشرتها مرتين من آثار المكياج، باستخدام زيت جوز الهند، الذي تبلغ قيمته 16 دولارًا، وتضعه على كل وجهها، وشفتيها وتحت عينيها، ومن ثم تستخدم مصل فيتامين سي، الذي تبلغ كلفته 246 دولارًا لتفتيح بشرتها.



شاهدوا خطوات سيرينا ويليامز للاعتناء ببشرتها



كما تستخدم سيرينا مصل إزالة التجاعيد وآثار السن تحت العين، بتكلفة 350 دولارًا، وأيضًا، إضافة إلى "ماسك" من الذهب بتكلفة 106 دولارات، تحت عينيها، لإزالة أيّ انتفاخات أو آثار إجهاد، والتخلّص من هالات العينين السوداء.

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وتختم خطواتها باستخدام كريم غنيّ بالكولاجين لترطيب منطقة تحت العين، بتكلفة 149 دولارًا، وكريم للوجه والعنق بتكلفة 70 دولارًا، وبخاخًا للوجه بتكلفة 7 دولارات.

وعلى ذلك، فإنّ الكلفة الإجمالية لكل ما تستخدمه سيرينا تتخطى الـ 950 دولارًا.

واللافت أنّ سيرينا ويليامز صرحت خلال اللقاء، أنها تضع من هذا المستحضرات أيضًا لابنتها البالغة من العمر عامًا ونصف العام فقط، وأنّ هذه المواد لا تشكل أيّ خطر على الأطفال.

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