7 نصائح لحماية بشرتك من أضرار حمام السباحة القاتلة

تظل السباحة هي أكثر الرياضات ممارسة خلال فصل الصيف، للهرب من ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى قضاء أوقات ممتعة خلال الإجازات، لكن هناك العديد من الأضرار التي قد تصيب الجلد عند النزول إلى حمامات السباحة، لذا قدمت الدكتورة سمر جمعة، استشاري الأمراض الجلدية، نصائح للتقليل من أضرارها، على النحو التالي:

- ترطيب البشرة جيدا قبل النزول إلى حمام السباحة عن طريق الاستحمام، فرطوبة البشرة تقلل من امتصاصها لمادة الكلور وغيره من المواد المستخدمة في التطهير.

- شرب كميات كبيرة من المياه خلال السباحة لضمان عدم فقدان الجسم رطوبته.

ـ ارتداء النظارات المخصصة للسباحة والتي تقي العين من مخاطر الكلور المستخدم في تطهير المياه.

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ـ عدم الذهاب إلى حمامات السباحة العامة أثناء ارتفاع درجات الحرارة لأن الجراثيم تعيش في الأماكن الرطبة والدافئة.

ـ وضع فازلين على الجسم قدر الإمكان، فهو بمثابة طبقة عازلة لحماية الجلد من الجفاف والكلور الموجود بالمياه.

ـ الاستحمام فور الخروج من حمامات السباحة فورا، لإزالة أي بقايا للكلور على الجسم.

ـ استخدام كريمات الوقاية من الشمس للحماية من الحروق، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

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