رسائل رومانسية بين راموس وزوجته بعد شهر على زفافهما: ذكريات لا تنسى

رسائل رومانسية، تبادلها الزوجان المدافع الدولي الإسباني ولاعب ريال مدريد سيرجيو راموس، والمذيعة بيلار روبيو، عبر حساباتهما الرسمية عبر موقع "إنستجرام"، احتفالا بمرور شهر على عقد حفل زفافهما.

وكتب "راموس": "في مثل هذا اليوم من شهر، حدثت ذكريات لا تنسى.. أشعر اليوم بأنني قريب جدًا على الرغم من أننا بعيدون"، في إشارة منه إلى انشغاله في معسكر مع ناديه الأسباني.

وتابع لاعب "ريال مدريد": "أنتي حبيبتي اليوم وأمس وغدا ودائما.. أشعر بأنني على مقربة منك اليوم رغم أننا بعيدون"، مرفقة صورة جديدة مع زوجته من حفل الزفاف.

علقت زوجته على المنشور، قائلة: "ذكرى مدهشة ولا تنسى.. أحبك بالجنون.. أعمل بجد كما هو معتاد منك.. في انتظار عودتك قريبا، حتى أمنحك قُبلة".

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ونشرت "بيلار"، عبر صفحتها الرسمية: "أنت وحدك تعرف كيف بدأ كل شيء.. واليوم كما هو الحال دائمًا، ستجعلني أشعر بنفس أحاسيس في أول يوم التقينا به... أحبك"، ليعلق زوجها: "أنا أفتقد حياتي..أحبك".

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واحتفل المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بزفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو، بإحدى الكاتدرائيات الكبرى في مدينة إشبيلية، في 15 يونيو الماضي، واستقبل اللاعب العروس بقُبلة.

وأطلت العروس بفستان أبيض، تميز بأنه طويل ودون أكمام، فضلا عن أنه منقوش ومزود بفتحة صدر واسعة، من توقيع مصمم الأزياء العربي زهير مراد.

وتألقت "بيلار" من جديد، بـ"جامبسوت" أحمر اللون، مزينا بنقوش لامعة، ومزودا بـ"كاب" يحمل لون الزي نفسه، من توقيع زهير مراد أيضا، خلال احتفالها بزفافها.

يذكر أن مدافع المنتخب الإسباني أنجب من صديقته المذيعة 3 أطفال ذكور، قبل سنوات من زواجه منها رسميا، الشهر الماضي.

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