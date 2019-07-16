احذري: هذه الطريقة تحول "الرز المطبوخ" إلى سم قاتل

يفقد الأرز صلاحية استعماله، عند التعامل معه بطريقة غير صحية عقب طهيه، والتي تجعله يحتوي على سموم ضارة بالصحة.

وذكرت وكالة معايير الغذاء البريطانية، أن الأزر المطهى يمكن أن يتحول إلى سم نتيجة حفظه بطريقة خاطئة، حيث إن الجراثيم المسمومة والمسببة للقيء والإسهال تتكاثر عند حفظ الأرز في درجة حرارة عالية بالغرفة لفترة طويلة، وفقا لموقع "Daily Express" البريطاني.

اقرأ أيضًا: للأمهات.. احذرن "أرز الأطفال قد يؤثر على نمو طفلك وذكائه"

Advertisements

فيما أكد موقع "NHS Choices"، التابع لهيئة التأمين الصحي في بريطانيا، أن التسمم يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشهية والجفاف، وقد يؤدي إلى الوفاة.

وينصح الأطباء بتقديم الأرز فور تسويته على النار، أو الاحتفاظ به في مكان بارد لمدة ساعة واحدة فقط من وقت طهيه، كما يمكن تركه في الثلاجة لمدة لا تزيد على يوم واحد قبل إعادة تسخينه، حفاظا على صحة أسرتك.

​