احذر شراء هذه الأطعمة من "السوبر ماركت": تدمر الصحة

تلجأ ربات البيوت إلى المتاجر الكبرى لشراء مستلزمات المنزل من لحوم وخضروات وغيرها، دون أن تعلم مدى خطورتها على الصحة، فهناك بعض الأطعمة التي يحذر شرائها من "السوبر ماركت"، منها كما ذكرتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

الفاكهة المخزنة

يمكن أن تزودنا محلات السوبر ماركت بالفاكهة غير الطازجة، لأن الفاكهة يجري توجيهها إلى مخازن مبردة مليئة بخليط من الغازات التي توقف عملية نضوجها، وتمنع تعفنها.

اللحوم

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن اللحوم المثلجة تصيب بمرض السرطان وكذلك اللحوم المدخنة، ومن الأفضل أن يجري شراء اللحم طازج وطهيه في المنزل.

الخس المقطع

وجد علماء في جامعة ليستر، أن أوراق الخس المقطعة هي بيئة خصبة لنمو السالمونيلا، وهي بكتريا مسؤولة عن 50 ألف حالة وفاة كل عام في أوروبا.

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إضافة إلى أن السوائل التي ترشح عن أوراق الخس والتي تتجمع في أسفل الكيس تساهم من خطر نمو البكتريا، التي قد تؤدي إلى الإصابة بتشنجات في المعدة والإسهال والالتهابات.

لذلك ينصح بغسل الخس جيداً بعد استخراجه من الكيس، وتجنب تناول الأوراق المهروسة، والأكياس المنتفخة.

الخبز الخالي من الجلوتين

يحتوي على مواد كيميائية ينصح بتناول الخبز الطبيعي عوضاً عن الخبز الخالي من الجلوتين المعبأ في أكياس والذي يحتوي على مواد كيميائية، تستخدم عادة في صناعة المكياج والتنقيب عن النفط، وتتسبب في مشكلات في القناة الهضمية.

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