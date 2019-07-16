منها الأسماك والجزر.. أطعمة تقي العين من ضعف البصر

يعاني بعض الأطفال والكبار من ضعف النظر، ويمكن للنظام الغذائي الصحي أن يساعد في تقوية النظر، ومن الأطعمة التي تقي من ضعف النظر كما ذكرها موقع "daily medical".

الأسماك

هناك أنواع كثيرة من الأسماك غنية بالحمض الدهني أوميجا 3. وتتمتع هذه المادة بتأثير قوى مضاداً للالتهابات يساعد القلب والعقل على البقاء بصحة جيدة، وكذلك شبكية العين.

المكسرات والحبوب

تحتوي البقوليات على الدهون الصحية وفيتامين E والنحاس، وهي ضرورية للحفاظ على الوظائف الكيميائية الحيوية للجسم ويمكن أن تلعب دوراً في الحفاظ على صحة الشبكية الصحية.

البيض

يحتوى البيض على عناصر مغذية منها الوتين والزياكسانثين، والتي تعمل بمثابة حاجب طبيعى من الشمس، وتمتص الأشعة الزرقاء الضارة.

اللحوم

يحتوي اللحم البقرى والديك الرومي والضأن على الزنك، وهو يعزز صحة العين ويساعد على تأخير فقدان البصر المرتبط بالعمر.

Advertisements

المحار

يحتوي المحار على الزنك والنحاس بشكل أساسي، ومن الضرورى استهلاك كمية جيدة من الزنك، لأن نقص هذه المادة قد يؤدي إلى ضعف الرؤية في الليل.

الخضروات الورقية

مثل اللفت والسبانخ والخس غنية باللوتين، الذي يعتبر من أهم مضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض المسببة لفقدان البصر.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على كمية أقل من الحليب والسكر، كما تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والمواد الغذائية الأساسية.

الجزر

الجزر غني بفيتامين A، يعد فيتامين A ضروري لصحة البصر لأنه يساعد على حماية شبكية العين.

​