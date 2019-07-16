الامارات | أول ظهور لمنى فاروق بعد إطلاق سراحها.. هذا ماقالته

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لمنى فاروق بعد إطلاق سراحها.. هذا ماقالته والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة مفاجئة ظهرت الفنانة المصرية مني فاروق، عبر "فيس بوك"، بعد الإفراج عنها عقب حبسها على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فيديوهات خالد يوسف".
ونشرت منى مقطع فيديو على "فيس بوك"، قالت فيه: "أنا بسجل الفيديو ده علشان أقولكم إن دي الصفحة الشخصية ومعنديش أي صفحات تانية"، مضيفة "أنا الأدمن فيها ومفيش أي حد تاني مسؤول عنها".
وكانت النيابة في مصر أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو مخل مع المخرج المصري المعروف خالد يوسف، في حين لم يوجه أي اتهام رسمي حتى الآن للمخرج، رغم حديثه المتكرر في الأمر، وأقوال المتهمات بزواجهن العرفي منه.
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