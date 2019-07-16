القاهرة - لايف ستايل
كثيراً ما تحتدم مشاعر الغيرة بين الزوجين لسبب أو لآخر، يرتبط في غالبه بالأمور العاطفية.
الزوجات هن الأشهر في هذا السياق؛ إذ كثيراً ما يشعرن بالغيرة على أزواجهن لأسباب ترتبط بحضور امرأة أخرى من قبيل زميلة أو خطيبة سابقة أو امرأة تُظهِر اهتماماً مبالغاً فيه بالزوج.
هناك أصول إتيكيت ولياقة لا بد من اتباعها عند الشعور بالغيرة، في ما يلي بعضها:
إتيكيت الغيرة:
1- الغيرة صحية في مرات، لكن إن زادت عن حدّها فقد تُنذر ببدء انهيار العلاقة الزوجية. لا بد من إبقاء الغيرة ضمن أُطرها الطبيعية.
2- كثرة الغيرة ترمز لغياب الثقة. لذا، من غير الضروري أن تُظهري ذاتكِ امرأة تفتقر للثقة بنفسها وبشريكها.
3- من المستحسن معاتبة الشريك في هذا السياق بينكِ وبينه وليس على مسمع الآخرين.
4- تجنبي النيل من شخصيات النساء اللاتي تغارين منهن. تذكّري أنهن قد يكنّ مظلومات وأن الأمر لربما لا يتجاوز شكوك لديكِ أنتِ.
5- تحاشي الصراخ والحديث الجارح. تذكّري أن الغيرة دليل حب. كيف يستوي الحب والإهانات؟
6- اطلبي بطريقة مهذبة من شريككِ إنهاء الأسباب المفضية للغيرة، من قبيل التواصل المفرط مع الزميلات أو الكلام غير المدروس الذي يُقال لهن.
7- تحاشي إطلاع عائلتيكما على الأمر. تجنبي الحديث عن هذه المشكلة على الملأ.
8- تجنبي في يوم ما أن تسبّبي غيرة زوجكِ. إياكِ والمكالمات المريبة وغير ذلك من تصرفات قد تسبّب الاستياء.
9- لا تجعلي الحقوق الزوجية أو الاهتمام بالبيت والأطفال وسيلة ضغط في موضوع كهذا.
10- انظري لثغرات العلاقة بينكما وحاولي تصويبها، وستجدين أن الغيرة وملابساتها وشكوكها قد زالت تلقائياً
قد يهمك أيضا:
حافظي على اتيكيت "الغيرة" في 10 خطوات فقط
تعرفي على اتيكيت التعامل مع الرجال الغاضبين في مواقف عدة
كانت هذه تفاصيل خبر أصول إتيكيت ولياقة لا بد من اتباعها عند الشعور بالغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.